Пять секретов красоты Софи Лорен, которые по карману любой женщине

Для того чтобы сберечь красоту и поддерживать себя в форме не обязательно обращаться за помощью к пластическим хирургам. Достаточно руководствоваться пятью простыми правилами, которыми не пренебрегает даже Софи Лорен.

Минимум макияжа

Увлажняйте лицо, чтобы макияж не подчеркивал сухость кожи и не делал акцент на мимические или мелкие морщины. Старайтесь поддерживать кожу в тонусе, наносите минимум косметических средств, избегайте тяжелых консистенций тональных кремов. Одно из любимых средств звезды - оливковое масло. С помощью него актриса снимала макияж, использовала его для увлажнения и укрепления волос, а также регулярно добавляла в пищу.

Позитив

Актриса считает положительные эмоции залогом здоровья и хорошего настроения. Учитесь наслаждаться каждым мгновением в жизни, ведь в позитивном настрое заключается залог женской привлекательности. Прислушайтесь к внутренним желаниям и посвятите немного времени маленьким, но приятным радостям.

Гулять минимум час в день

Софи всегда была сторонницей активного образа жизни и не оправдывала отсутствие физических нагрузок бытом, детьми и работой. Она вставала рано утром и делала зарядку, разминала тело. По мнению Лорен, продолжительные прогулки способствуют формированию красивой фигуры и поддержанию сердечной мышцы.

Поддержание водного баланса

К 85-ти годам артистке удалось сохранить прекрасные внешние данные: она следит за питанием и не забывает про обильное питье. Вода очищает организм от шлаков и токсинов, способствует быстрому метаболизму и помогает сохранять эластичность кожи. По мнению диетологов, дневная норма для человека — восемь стаканов воды в день.

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