Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

Но это, конечно же, стереотип мышления. Мужчина может не показать, что его задели, но не почувствовать этого не сможет.

Вашему вниманию всего два момента в поведении женщин, которыми они могут ранить мужчин.

1. Сомнения женщины в самоидентификации мужчины

Каждому мужчине важно знать, что его воспринимают всерьез и не смеются над его силой, чувствами, эмоциям и поступками. Ему важно знать и чувствовать от женщины признание в том, что он, к примеру, хороший водитель, сильный, спортивный, хороший любовник. Эта же самоидентификация, к слову, определяет его место в мужской иерархии, его статус.

Если женщина считает мужчину дураком, никчемным и глупым, то он приходит в ярость и начинает мстить своей обидчице. Это могут быть какие угодно поступки, и женщина даже может не догадаться об их истинной причине. И не стоит рассчитывать, что мужчина расскажет ей о своей обиде, ведь это будет означать признать свою слабость.

2. Недооцененность женщинами эмоционального состояния мужчин

С детства всех мужчин воспитывают под девизом "мужчины не плачут", что значит нечего сильному полу проявлять свои эмоции. В результате большинство мужчин стараются не быть чувствительными, эмоции скрывают, не обсуждают их.

"Мужские эмоции — сфера слабо развитая и как все слабое — уязвимая. Поэтому когда мужчины вдруг открываются, они становятся очень ранимыми и уязвимыми", – пояснил психолог Александр Шахов.