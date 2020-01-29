ТОП-6 СОВЕТОВ ⟩ Как понравиться родителям девушки

Читай нашу подробную инструкцию.

1

Вся правда в ногах! Все читатели глянца знают, что женщины прежде всего обращают внимание на обувь мужчины. Об этом знают и родители — если не из журналов, то из собственного опыта.

Так что, отправляясь в гости, надень самые классные ботинки. И, конечно, не забудь предварительно потратить вечер на то, чтобы вычистить их до блеска.

Как ты понимаешь, ботинки лишь вершина айсберга, если можно так сказать про то, что находится внизу. Аккуратность еще никому не вредила.

2

Предчувствуя знакомство с родителями, можешь время от времени передавать с девушкой милые безделушки для мамы. Это может быть что угодно: шоколад, банка пива или завалявшийся в кармане торт.

Так ты сможешь создать о себе приятное впечатление авансом.

3

Если твоя подруга настаивает на знакомстве с родителями, нет смысла дожидаться званого ужина. Приди в гости сам под предлогом важного занятия — починить бигуди, допустим.

И не спеши параллельно браться за починку всех розеток, фенов и утюгов в доме. Высока вероятность, что попыткам заставить их работать отец твоей девушки посвятил полжизни. Добившись успеха за один лишь вечер, ты можешь его расстроить.

4

Улыбка в сочетании с прямым взглядом в глаза производит неизгладимое впечатление на девушек, женщин, детей, стариков и домашних животных.

Это то психологическое оружие, которое поставит тебя в один ряд с супергероями.

5

Комплимент маме ты можешь отвесить, заметив, что теперь тебе ясно, в кого дочь такая умница, красавица, да еще и с необычными жаб­рами на хвосте.

6

С папой еще проще. Прояви интерес к его увлечениям.

Скажем, он коллекционирует ночные горшки. Не строй из себя профессионала — можешь искренне признаться, что знаешь о горшках совсем немного, и соврать, что тебе это очень интересно.