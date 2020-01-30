Чт, 30.01.2020

Как делать гель-лак, чтобы не портить ногти

Маникюр. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Нет времени ходить в салон или ты хочешь быть уверена в качестве услуги? Сделали полный гид — от инструментов до пошаговой инструкции.

Это покрытие портит ногти — правда или миф

Это миф. При грамотном использовании гель-лак совершенно не вреден для ногтей. Исследований, которые повреждают обратное, не обнаружено.

Единственное, что может причинить вред — действия неквалифицированного мастера, который неправильно нанесет или снимет покрытие с ногтевой пластины. 

То, что ногти после геля требуют тщательного и бережного отношения и ухода, — тоже миф. Лак очень стойкий сам по себе. Перчатки для домашних дел нужно надевать, чтобы позаботиться о состоянии кожи рук. 

Как выбрать безопасное покрытие: учимся читать этикетку

Многие считают, что ногти портятся после гель-лака, потому что после снятия покрытия они желтеют и становятся ломкими. Это возможно, только если мастер использует дешевые средства в процессе работы, а также пересушивает ногти под лампой. Если он профессионал — таких последствий не будет.

Главное, чтобы в составе был указан гидроксиэтилметакрилат (иногда этот компонент заменяется аббревиатурой НЕМА). Он обеспечивает хорошую сцепку покрытия с ногтем, при этом гарантируя легкое снятие. 

Если на этикетке есть надпись Free, значит в составе нет некоторых токсичных веществ. Производители указывают категорию от 3 до 12. Такие лаки «свободны» от ряда токсичных химикатов, которые могут стать причиной развития серьезных заболеваний. 

Формальдегид не опасен —  это лишь один из десятков компонентов, который используется при производстве. Если его нет в составе, риск аллергии уменьшается. Но назвать гель-лак безопасным можно только после детального разбора всех компонентов состава.

Как мастер должен наносить гель-лак

  • Снять старое покрытие
  • Обработать кутикулу
  • Придать ногтям форму пилочкой, убрать расслоившиеся участки ногтевой пластины
  • Удалить с поверхности кератиновый слой бафом или шлифовальной пилочкой, чтобы гель-лак лучше спецился с поверхностью.
  • Если ногтевая пластина очень тонкая, наносится праймер. Он не содержит кислот и безопасен для организма. Его наносят на основную часть пластины и на торец, чтобы не возникли отслойки.
  • Нанести базу максимально близко к кутикуле, не касаясь кожи боковых валиков. Слой не должен быть толстым, иначе он может не просушиться. Излишки убирают о край флакона. Слой должен быть ровным, без шероховатостей. Его просушивают в лампе.
  • Нанести гель лак. Чуть выше центра ставят каплю, которую подталкивают как можно ближе к кутикуле, не затрагивая кожу. Далее ведут мазок посередине ногтевой пластины к свободному краю. Еще два мазка ведут от основания ногтя до его края, но уже по бокам, слева и справа. Последний шаг — запечатывание торца. По нему просто проходятся кисточкой, закрашивая пробелы.
  • Включить лампу на 2 минуты, просушить каждый слой. 
  • Нанести топовое покрытие, не забывая про торцы. Технология такая же, как и для базы. Хорошо просушить в лампе.
  • Избавиться от дисперсионного слоя с помощью обезжиривателя или спирта. На кожу вокруг ногтя наносят масло для кутикулы.

5 признаков, что от мастера нужно бежать

  • Плохой мастер не обрабатывает инструменты или делает это недобросовестно. Если ты спросишь, как проходит процесс обработки, а он не сможет рассказать — нужно вставать и уходить. 
  • Обрати внимание, обработал ли он перед маникюром свое рабочее место, пилочки и твои руки. 
  • Мастер обязательно должен быть в перчатках. Профессионал не должен снимать стой-кое покрытие средством для снятия лака. 
  • Удаляя покрытие фрайзером, непрофессионал будет допиливать до ногтя, а профессионал допилит только до базы, а дальше отшлифует ногтевую пластину, чтобы не повредить ее. 
  • Он не должен соскребать гель-лак металлическим пушером – так можно повредить пластину.

Зачем нужно выравнивание

Покрытие долговременное, но не на все ногти оно наносится идеально. Если пластина повреждена или очень тонкая, то гель-лак будет быстро отходить и неровно ляжет, могут появиться сколы в уголках ногтя. Укрепление ногтей базой (выравнивание) решает эти проблемы. Процедура может восстановить сломанный или треснувший ноготь, не прибегая к наращиванию.

Как его делают

Нужно нанести на подготовленный ноготь базовое выравнивающее и укрепляющее покрытие более плотным слоем, распределить его, создавая идеально ровное покрытие, закрывая все неровности и дефекты. Такая база дополнительно укрепляет структуру ногтевой пластины. Затем можно наносить цветное покрытие.

Как сделать покрытие самой, чтобы не испортить ногти

Что тебе понадобится

  • Базовое покрытие
  • Цветной гель-лак
  • Верхнее покрытие (топ)
  • Обезжиривающее средство
  • УФ-лампа 
  • Масло для кутикулы
  • Пилки-шлифовки
  • Инструмент для удаления кутикулы
  • Апельсиновая палочка для обработки кутикулы
  • Пошаговая инструкция
  • Обработай ногти, сделай маникюр, придай ногтям нужную форму, удали кутикулу. 
  • Отшлифуй ногтевую пластину. Это нужно для лучшего сцепления покрытия с ногтем. После протри их обезжиривающим средством.
  • Нанеси базовое покрытие максимально тонким слоем. 
  • Помести ногти под ультрафиолетовую лампу на 1-2 минуты. Дома лучше использовать УФ-лампу мощностью 36 Вт.
  • Нанеси цветное покрытие. Первый слой должен быть очень тонким. Наносить его нужно очень аккуратно, чтобы не касаться кожи. Положи руки в лампу на 1-2 минуты.
  • Нанеси еще один слой гель-лака. Он может быть немного толще первого. Опусти руки в лампу на 1-2 минуты.
  • Нанеси топовое, закрепляющее покрытие. Им нужно покрыть всю пластину, чтобы лак держался дольше. Суши в лампе на 1-2 минуте, можно несколько раз.
  • В конце удали липкий слой салфеткой с обезжиривателем. На кутикулу и основание ногтевой пластины нанеси масло, втирай массажными движениями.
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