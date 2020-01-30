Как делать гель-лак, чтобы не портить ногти

Это покрытие портит ногти — правда или миф

Это миф. При грамотном использовании гель-лак совершенно не вреден для ногтей. Исследований, которые повреждают обратное, не обнаружено.

Единственное, что может причинить вред — действия неквалифицированного мастера, который неправильно нанесет или снимет покрытие с ногтевой пластины.

То, что ногти после геля требуют тщательного и бережного отношения и ухода, — тоже миф. Лак очень стойкий сам по себе. Перчатки для домашних дел нужно надевать, чтобы позаботиться о состоянии кожи рук.

Как выбрать безопасное покрытие: учимся читать этикетку

Многие считают, что ногти портятся после гель-лака, потому что после снятия покрытия они желтеют и становятся ломкими. Это возможно, только если мастер использует дешевые средства в процессе работы, а также пересушивает ногти под лампой. Если он профессионал — таких последствий не будет.

Главное, чтобы в составе был указан гидроксиэтилметакрилат (иногда этот компонент заменяется аббревиатурой НЕМА). Он обеспечивает хорошую сцепку покрытия с ногтем, при этом гарантируя легкое снятие.

Если на этикетке есть надпись Free, значит в составе нет некоторых токсичных веществ. Производители указывают категорию от 3 до 12. Такие лаки «свободны» от ряда токсичных химикатов, которые могут стать причиной развития серьезных заболеваний.

Формальдегид не опасен — это лишь один из десятков компонентов, который используется при производстве. Если его нет в составе, риск аллергии уменьшается. Но назвать гель-лак безопасным можно только после детального разбора всех компонентов состава.

Как мастер должен наносить гель-лак