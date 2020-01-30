Как делать гель-лак, чтобы не портить ногти

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Это покрытие портит ногти — правда или миф
Это миф. При грамотном использовании гель-лак совершенно не вреден для ногтей. Исследований, которые повреждают обратное, не обнаружено.
Единственное, что может причинить вред — действия неквалифицированного мастера, который неправильно нанесет или снимет покрытие с ногтевой пластины.
То, что ногти после геля требуют тщательного и бережного отношения и ухода, — тоже миф. Лак очень стойкий сам по себе. Перчатки для домашних дел нужно надевать, чтобы позаботиться о состоянии кожи рук.
Как выбрать безопасное покрытие: учимся читать этикетку
Многие считают, что ногти портятся после гель-лака, потому что после снятия покрытия они желтеют и становятся ломкими. Это возможно, только если мастер использует дешевые средства в процессе работы, а также пересушивает ногти под лампой. Если он профессионал — таких последствий не будет.
Главное, чтобы в составе был указан гидроксиэтилметакрилат (иногда этот компонент заменяется аббревиатурой НЕМА). Он обеспечивает хорошую сцепку покрытия с ногтем, при этом гарантируя легкое снятие.
Если на этикетке есть надпись Free, значит в составе нет некоторых токсичных веществ. Производители указывают категорию от 3 до 12. Такие лаки «свободны» от ряда токсичных химикатов, которые могут стать причиной развития серьезных заболеваний.
Формальдегид не опасен — это лишь один из десятков компонентов, который используется при производстве. Если его нет в составе, риск аллергии уменьшается. Но назвать гель-лак безопасным можно только после детального разбора всех компонентов состава.
Как мастер должен наносить гель-лак
- Снять старое покрытие
- Обработать кутикулу
- Придать ногтям форму пилочкой, убрать расслоившиеся участки ногтевой пластины
- Удалить с поверхности кератиновый слой бафом или шлифовальной пилочкой, чтобы гель-лак лучше спецился с поверхностью.
- Если ногтевая пластина очень тонкая, наносится праймер. Он не содержит кислот и безопасен для организма. Его наносят на основную часть пластины и на торец, чтобы не возникли отслойки.
- Нанести базу максимально близко к кутикуле, не касаясь кожи боковых валиков. Слой не должен быть толстым, иначе он может не просушиться. Излишки убирают о край флакона. Слой должен быть ровным, без шероховатостей. Его просушивают в лампе.
- Нанести гель лак. Чуть выше центра ставят каплю, которую подталкивают как можно ближе к кутикуле, не затрагивая кожу. Далее ведут мазок посередине ногтевой пластины к свободному краю. Еще два мазка ведут от основания ногтя до его края, но уже по бокам, слева и справа. Последний шаг — запечатывание торца. По нему просто проходятся кисточкой, закрашивая пробелы.
- Включить лампу на 2 минуты, просушить каждый слой.
- Нанести топовое покрытие, не забывая про торцы. Технология такая же, как и для базы. Хорошо просушить в лампе.
- Избавиться от дисперсионного слоя с помощью обезжиривателя или спирта. На кожу вокруг ногтя наносят масло для кутикулы.
5 признаков, что от мастера нужно бежать
- Плохой мастер не обрабатывает инструменты или делает это недобросовестно. Если ты спросишь, как проходит процесс обработки, а он не сможет рассказать — нужно вставать и уходить.
- Обрати внимание, обработал ли он перед маникюром свое рабочее место, пилочки и твои руки.
- Мастер обязательно должен быть в перчатках. Профессионал не должен снимать стой-кое покрытие средством для снятия лака.
- Удаляя покрытие фрайзером, непрофессионал будет допиливать до ногтя, а профессионал допилит только до базы, а дальше отшлифует ногтевую пластину, чтобы не повредить ее.
- Он не должен соскребать гель-лак металлическим пушером – так можно повредить пластину.
Зачем нужно выравнивание
Покрытие долговременное, но не на все ногти оно наносится идеально. Если пластина повреждена или очень тонкая, то гель-лак будет быстро отходить и неровно ляжет, могут появиться сколы в уголках ногтя. Укрепление ногтей базой (выравнивание) решает эти проблемы. Процедура может восстановить сломанный или треснувший ноготь, не прибегая к наращиванию.
Как его делают
Нужно нанести на подготовленный ноготь базовое выравнивающее и укрепляющее покрытие более плотным слоем, распределить его, создавая идеально ровное покрытие, закрывая все неровности и дефекты. Такая база дополнительно укрепляет структуру ногтевой пластины. Затем можно наносить цветное покрытие.
Как сделать покрытие самой, чтобы не испортить ногти
Что тебе понадобится
- Базовое покрытие
- Цветной гель-лак
- Верхнее покрытие (топ)
- Обезжиривающее средство
- УФ-лампа
- Масло для кутикулы
- Пилки-шлифовки
- Инструмент для удаления кутикулы
- Апельсиновая палочка для обработки кутикулы
- Пошаговая инструкция
- Обработай ногти, сделай маникюр, придай ногтям нужную форму, удали кутикулу.
- Отшлифуй ногтевую пластину. Это нужно для лучшего сцепления покрытия с ногтем. После протри их обезжиривающим средством.
- Нанеси базовое покрытие максимально тонким слоем.
- Помести ногти под ультрафиолетовую лампу на 1-2 минуты. Дома лучше использовать УФ-лампу мощностью 36 Вт.
- Нанеси цветное покрытие. Первый слой должен быть очень тонким. Наносить его нужно очень аккуратно, чтобы не касаться кожи. Положи руки в лампу на 1-2 минуты.
- Нанеси еще один слой гель-лака. Он может быть немного толще первого. Опусти руки в лампу на 1-2 минуты.
- Нанеси топовое, закрепляющее покрытие. Им нужно покрыть всю пластину, чтобы лак держался дольше. Суши в лампе на 1-2 минуте, можно несколько раз.
- В конце удали липкий слой салфеткой с обезжиривателем. На кутикулу и основание ногтевой пластины нанеси масло, втирай массажными движениями.