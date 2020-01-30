Идеи на День святого Валентина для знаков Зодиака, пар и одиночек

Как провести самый романтичный день в году правильно со своим партнером или без него? Звезды журнала «Лиза» подскажут.
В этом году День святого Валентина приходится на пятницу, что делает его идеальным вечером для свидания. Выбор развлечений для пар и одиночек просто огромен, так почему бы не положиться на свой знак зодиака, который подскажет тебе идею на 14 февраля?
В этот день Луна будет в Скорпионе. Скорпион, управитель Восьмого дома, ассоциируется с очень глубокими чувствами, а также с сексом. Трин Луны и Меркурия в эту ночь принесет множество разговоров. Еще один участник вечера, Нептун, управляет интуицией, креативностью и состраданием. Похоже, что Валентин в этом году будет очень романтичным и серьезным.
А некоторым знакам повезет вдвойне. 14-го мужественный Марс будет в Стрельце, а женственная Венера в Овне, что обещает огненным знакам особенную ночь.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овен любит общаться и не стесняется действовать.
Идеи свиданий для пар
Самое главное для тебя — почувствовать, что твой партнер сделал все возможное, чтобы ты была счастлива. Овну понравится нечто эпическое. Дело не столько в расходах, сколько в острых ощущениях. Спортивные мероприятия, концерты, верховая езда — что-то в этом роде.
Идеи для одиночек
Давай посмотрим правде в глаза, Овну нравится, когда его балуют. Тебе доставит удовольствие день в СПА, поход в салон за новым образом или в ресторан за вкусной едой. И неважно, делаешь ты это в одиночку или с приятелями, потому что Овен всегда и везде может завести друзей.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцом правит Венера, так что он должен наслаждаться красотой и роскошью. Тельцам в этот день нужна осязаемая сторона романтики.
Идеи свиданий для пар
Ты — очень чувственный знак и ценишь материальные удовольствия, так что цветы, вино, шоколад или подарок от близкого человека сделают тебя счастливой. Массаж для пар также неплохая идея.
Идеи для одиночек
Если ты пока одна, то тоже вполне можешь получить удовольствие от массажа, а еще от меланхоличной прогулки по лесу или ванны с пузырьками. Все, чего Тельцы не позволяют себе в обычные дни, нужно делать 14 февраля.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Девушки этого знака любят болтать, общаться с людьми и использовать свой интеллект. Им нужен небольшой сюрприз на День святого Валентина.
Идеи свиданий для пар
Близнецы могут быть весьма переменчивыми, но любое развлечение в гуще толпы им понравится. Например, поход в шумный караоке-клуб.
Идеи для одиночек
Тебе стоит заглянуть в книжный, сходить в кино или насладиться вечером с друзьями. Главное, долго не раздумывать и сделать интуитивный выбор.
Рак (21 июня — 22 июля)
Хорошие новости: не всегда нужно идти куда-то, чтобы развлечься. Самое важное для Рака — это хорошо провести время, а идеальное место для этого — в их собственном доме.
Идеи свиданий для пар
Идеальным свиданием для Раков был бы домашний ужин. Его можно приготовить самостоятельно или заказать в ресторане. Цветы и романтичная атмосфера тоже не будут лишними.
Идеи для одиночек
Раком правит Луна. В День святого Валентина Луна будет в Скорпионе. Это значит, что лучше всего потусоваться с лучшими друзьями, сходить в кино или купить какую-нибудь безделушку в любимом антикварном магазине.
Лев (23 июля — 22 августа)
Важнее всего для позитивной и энергичной Львицы чувствовать себя особенной.
Идеи свиданий для пар
Тебе больше всего хотелось бы сходить туда, где ты сможешь выделиться из толпы и блистать. Чтобы можно было нарядиться и быть в центре внимания. Идеальный подарок для Львицы? Боже, конечно же, украшения!
Идеи для одиночек
Неважно, одинока ты сейчас или нет, тебе все равно нравится быть особенной и купаться во внимании окружающих. Сходи в СПА, на маникюр или в клуб на вечеринку для тех, кто в поиске своей половинки.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Великодушная Дева — это довольно сдержанная особа, благодаря чему угодить ей несложно.
Идеи свиданий для пар
Девы любят планировать. Ужин в ресторане — прекрасный выбор, если только столик не забронирован в последнюю минуту.
Идеи для одиночек
Поскольку ты очень практична и любишь порядок, купи себе что-нибудь в этом духе — какую-нибудь вещицу для дома, например. А потом можно провести спокойный вечер с друзьями.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весами правит Венера, поэтому это самый романтичный знак в нашей подборке.
Идеи свиданий для пар
Самое важное для Весов — это красота и спокойствие. Весы любят цветы, украшения, им понравится живописное местечко с прекрасным видом. Ночь в романтичном отеле и утонченный подарок приведут их в восторг.
Идеи для одиночек
Ты общительна и ценишь легкость в отношениях. Коктейль c друзьями и что-то красивое, что ты подаришь сама себе, сделают этот день идеальным.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы — страстные натуры, так что все, что им нужно в этот вечер — это связь с партнером на глубинном уровне.
Идеи свиданий для пар
Скорпионы хотят чувствовать, что партнер потратил много времени и сил, обдумывая сценарий свидания. Шикарное нижнее белье, винный бар, ночь в гостинице и завтрак в постель они оценят.
Идеи для одиночек
Скорпионы плохо сходятся с новыми людьми, так что Скорпион-одиночка лучше проведет вечер в ближнем кругу друзей. А еще они мистики, поэтому их развлечет визит к гадалке или медиуму.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрелец, как всегда, в поиске новых приключений!
Идеи свиданий для пар
Стрельцам нравятся неожиданности и авантюры. Им нужно заняться чем-то необычным. Загородная поездка на 1-2 дня, активный отдых на свежем воздухе или, например, квест вполне подойдут.
Идеи для одиночек
Отправляйся в новое и необычное место с друзьями, можно на пару часов, а можно на целые выходные.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Козероги иногда довольно пессимистичны и не любят тратить деньги, но День Валентина может стать исключением.
Идеи свиданий для пар
Самое важное для Козерога — чтобы ему продемонстрировали преданность. И тогда его вполне может устроить романтическое свидание дома.
Идеи для одиночек
Ты обычно больше экономишь, чем тратишь. Так побудь один день транжирой!
Водолей (21 января — 20 февраля)
Водолеям нравится все нестандартное. А вообще День святого Валентина не так важен для них, как для других знаков.
Идеи свиданий для пар
Водолеи любят факты, так что свидание на лекции или интеллектуальной игре — не самая плохая идея.
Идеи для одиночек
Счастье и внутренний свет, которые ты так ценишь, принесет новый класс по йоге или сеанс медитации.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
День святого Валентина — самый важный праздник для Рыб, ведь они — безнадежные романтики.
Идеи свиданий для пар
Рыбы очень чувствительны и не любят толпу. Им нужно написать романтическое послание или преподнести небольшой, но очень личный подарок. Чем бы вы ни занялись, самое главное — это романтика.
Идеи для одиночек
Рыбы ассоциируются с водой, поэтому прогулка по набережной очень тебя порадует. А еще можно отправиться в Планетарий и просто смотреть на звезды, это как раз для тебя.