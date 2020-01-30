Идеи на День святого Валентина для знаков Зодиака, пар и одиночек

В этом году День святого Валентина приходится на пятницу, что делает его идеальным вечером для свидания. Выбор развлечений для пар и одиночек просто огромен, так почему бы не положиться на свой знак зодиака, который подскажет тебе идею на 14 февраля?

В этот день Луна будет в Скорпионе. Скорпион, управитель Восьмого дома, ассоциируется с очень глубокими чувствами, а также с сексом. Трин Луны и Меркурия в эту ночь принесет множество разговоров. Еще один участник вечера, Нептун, управляет интуицией, креативностью и состраданием. Похоже, что Валентин в этом году будет очень романтичным и серьезным.

А некоторым знакам повезет вдвойне. 14-го мужественный Марс будет в Стрельце, а женственная Венера в Овне, что обещает огненным знакам особенную ночь.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен любит общаться и не стесняется действовать.

Идеи свиданий для пар

Самое главное для тебя — почувствовать, что твой партнер сделал все возможное, чтобы ты была счастлива. Овну понравится нечто эпическое. Дело не столько в расходах, сколько в острых ощущениях. Спортивные мероприятия, концерты, верховая езда — что-то в этом роде.

Идеи для одиночек

Давай посмотрим правде в глаза, Овну нравится, когда его балуют. Тебе доставит удовольствие день в СПА, поход в салон за новым образом или в ресторан за вкусной едой. И неважно, делаешь ты это в одиночку или с приятелями, потому что Овен всегда и везде может завести друзей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцом правит Венера, так что он должен наслаждаться красотой и роскошью. Тельцам в этот день нужна осязаемая сторона романтики.

Идеи свиданий для пар

Ты — очень чувственный знак и ценишь материальные удовольствия, так что цветы, вино, шоколад или подарок от близкого человека сделают тебя счастливой. Массаж для пар также неплохая идея.

Идеи для одиночек

Если ты пока одна, то тоже вполне можешь получить удовольствие от массажа, а еще от меланхоличной прогулки по лесу или ванны с пузырьками. Все, чего Тельцы не позволяют себе в обычные дни, нужно делать 14 февраля.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Девушки этого знака любят болтать, общаться с людьми и использовать свой интеллект. Им нужен небольшой сюрприз на День святого Валентина.

Идеи свиданий для пар

Близнецы могут быть весьма переменчивыми, но любое развлечение в гуще толпы им понравится. Например, поход в шумный караоке-клуб.

Идеи для одиночек

Тебе стоит заглянуть в книжный, сходить в кино или насладиться вечером с друзьями. Главное, долго не раздумывать и сделать интуитивный выбор.

Рак (21 июня — 22 июля)