Диета «Пять ложек»: похудеть и уменьшить объем желудка!

Диета построена по принципу дробного питания, где все внимание уделено количеству и объему порций, а не составляющим их продуктам. Подобный режим помогает не только нормализовать объем желудка и избавиться от привычки к перееданию, но и не даст вам проголодаться в течение всего дня.

Правила диеты «Пять ложек»

Есть нужно довольно часто и с небольшими перерывами (не более трех часов), а каждая ваша порция в течение всего дня не должна превышать объемом пять столовых ложек. Впрочем, это правило, на самом деле, довольно условное.

Из-за трудностей с контролем твердых и неоднородных блюд приверженцы диеты предлагают считать ложку только символом умеренности в еде, а при готовке ориентироваться на объем порции в 150−200 граммов. При таком режиме питания есть можно в том числе и вечером, пить воду и другие напитки в неограниченном количестве, а собственное меню на день составлять из любых продуктов.

Ведь, в конце концов, главное в этой диете — научиться контролировать объем порций, а не придерживаться строгих и четких установок.

Тем не менее, диета пяти ложек оказывает гораздо больший эффект, если еще отказаться от газированных напитков, соков, различных магазинных соусов, жареной пищи, а также готовых полуфабрикатов, которые не слишком полезны сами по себе.

Рекомендуется также употреблять меньше сахара и продуктов, содержащих быстрые углеводы, например, выпечки, поскольку они, как и острая пища, после выработки чрезмерного количества глюкозы вызывают у организма сильный голод, что никак не будет способствовать успеху вашей диеты. Однако это не значит, что за это время вы не можете порадовать себя чем-то сладким!

Что можно есть?

Среди же рекомендованных для диеты пяти ложек продуктов находятся блюда, содержащие медленные углеводы, поскольку они способны насытить организм на более долгое время. К ним относятся цельнозерновые каши, некоторые фрукты, бобы и крупы, а также овощи, не содержащие крахмал.

В качестве основного блюда рекомендуется употреблять богатую белком пищу, поскольку она переваривается дольше и, как следствие, не вызывает новую волну голода. Белок в большом количестве содержат мясные и молочные продукты, а также куриные яйца. Утолению аппетита способствуют и растительные жиры, которые содержатся, например, в оливковом масле, так что не забывайте заправлять салаты именно им.

Стоит также отметить, что у диеты пяти ложек нет никаких временных ограничений в выборе продуктов — это скорее особый режим питания, который может помочь вам сбросить от пяти до двадцати килограммов в зависимости от того, как долго вы решите соблюдать его.