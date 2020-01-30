Диета «Пять ложек»: похудеть и уменьшить объем желудка!

Мечтаете похудеть без соблюдения строгой диеты, а заодно и уменьшить объем желудка? Система пяти ложек идеально подойдет для тех, кто не хочет ограничивать рацион однообразными блюдами, пишет «Домашний Очаг».
Диета построена по принципу дробного питания, где все внимание уделено количеству и объему порций, а не составляющим их продуктам. Подобный режим помогает не только нормализовать объем желудка и избавиться от привычки к перееданию, но и не даст вам проголодаться в течение всего дня.
Правила диеты «Пять ложек»
Есть нужно довольно часто и с небольшими перерывами (не более трех часов), а каждая ваша порция в течение всего дня не должна превышать объемом пять столовых ложек. Впрочем, это правило, на самом деле, довольно условное.
Из-за трудностей с контролем твердых и неоднородных блюд приверженцы диеты предлагают считать ложку только символом умеренности в еде, а при готовке ориентироваться на объем порции в 150−200 граммов. При таком режиме питания есть можно в том числе и вечером, пить воду и другие напитки в неограниченном количестве, а собственное меню на день составлять из любых продуктов.
Ведь, в конце концов, главное в этой диете — научиться контролировать объем порций, а не придерживаться строгих и четких установок.
Тем не менее, диета пяти ложек оказывает гораздо больший эффект, если еще отказаться от газированных напитков, соков, различных магазинных соусов, жареной пищи, а также готовых полуфабрикатов, которые не слишком полезны сами по себе.
Рекомендуется также употреблять меньше сахара и продуктов, содержащих быстрые углеводы, например, выпечки, поскольку они, как и острая пища, после выработки чрезмерного количества глюкозы вызывают у организма сильный голод, что никак не будет способствовать успеху вашей диеты. Однако это не значит, что за это время вы не можете порадовать себя чем-то сладким!
Среди же рекомендованных для диеты пяти ложек продуктов находятся блюда, содержащие медленные углеводы, поскольку они способны насытить организм на более долгое время. К ним относятся цельнозерновые каши, некоторые фрукты, бобы и крупы, а также овощи, не содержащие крахмал.
В качестве основного блюда рекомендуется употреблять богатую белком пищу, поскольку она переваривается дольше и, как следствие, не вызывает новую волну голода. Белок в большом количестве содержат мясные и молочные продукты, а также куриные яйца. Утолению аппетита способствуют и растительные жиры, которые содержатся, например, в оливковом масле, так что не забывайте заправлять салаты именно им.
Стоит также отметить, что у диеты пяти ложек нет никаких временных ограничений в выборе продуктов — это скорее особый режим питания, который может помочь вам сбросить от пяти до двадцати килограммов в зависимости от того, как долго вы решите соблюдать его.
Помните, что диета пяти ложек не подходит беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, так что перед принятием окончательного решения лучше проконсультироваться у врача.