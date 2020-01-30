«Что будет с нами?»: вдова Коби Брайанта сделала первое публичное обращение

Ванесса сменила главную фотографию своего Instagram, поставив снимок мужа с 13-летней дочерью Джиджи, которая также погибла в авиакатастрофе. На руках у жены спортсмена осталось три дочери: 17-летняя Натали, трехлетняя Бьянка и семимесячная Капри. Женщина призналась, что чувствует всеобщую поддержку и любовь.

«Вместе с моими девочками я хочу выразить слова благодарности миллионам людей, которые не остались равнодушны к нашей семейной трагедии. Спасибо за все ваши молитвы, они нам очень необходимы. Мы полностью опустошены нашими потерями. Коби — изумительный отец и муж, Джанна — любящая, прекрасная дочь и замечательная сестра Натали, Бьянки и Капри», — сообщила Ванесса.

Ванесса поделилась ранее не опубликованным семейным снимком instagram.com/vanessabryant

Жена баскетболиста выразила соболезнования семьям других погибших — вместе со спортсменом и его наследницей на борту вертолета находилось еще семь человек. Все они мгновенно погибли в момент крушения.

«Мы разделяем наше горе с теми, кто тоже лишился близких и любимых людей в этой катастрофе. Наши сердца навсегда с вами. Не существует подходящих слов, чтобы выразить нашу боль. Я утешаю себя мыслью, что Коби и Джиджи всегда знали и чувствовали, насколько они любимы и дороги нам. Бог подарил нам их, и он же забрал их к себе», — написала вдова баскетболиста.

Ванесса уточнила, что в это непростое время ее семья нуждается в покое и уединении. Вместе с тремя дочерьми ей предстоит научиться жить заново — не находясь под постоянным наблюдением мировой общественности.

«Я не знаю, что будет с нами дальше. Мне кажется невозможным представить семью без двух наших ангелов. Но мы должны быть сильными и найти способ пережить это. Я знаю, что Коби и Джиджи освещают нам путь с небес. Наша любовь к ним бесконечна. Спасибо за вашу поддержку. В данный момент мы просим вас отнестись с пониманием к нашему желанию сохранить приватность», — отметила она.

Вдова спортсмена также заявила о создании нового фонда MambaOnThree Fund, который поможет собрать средства для помощи семьям остальных погибших в этой авиакатастрофе.