Такие папы нам нравятся! ТОП-10 классных фактов о современном отцовстве

Это объясняется множеством факторов: от распространения модели нуклеарной семьи (в которой под одной крышей живут только супруги и их дети, а старшее поколение проживает отдельно) до борьбы женщин за свои права. Так или иначе, отцовство превратилось в полноценное родительство — и это не может не радовать.

1. Современные отцы стали проводить больше времени с детьми. И это подтвержденный наукой факт: в 2017 году в развитых странах, включая Канаду, Германию, Испанию, Италию, США и другие, было проведено исследование, которое показало, насколько выросла вовлеченность отцов в воспитание. Если еще 50 лет назад среднестатистический отец занимался ребенком 16 минут в день, то нынешний работающий папа — примерно 59 минут в день. 67% отцов при этом заявляют, что считают количество времени, которое проводят с детьми, недостаточным.

2. Включенность отцов в воспитание дает свои плоды. И они весьма недурны. Взять хотя бы тот простой факт, что теплые отношения, забота и стабильный эмоциональный фон в семье помогают не только сохранять нервы всех членов семьи в порядке, но даже стабилизируют состояние малышей, страдающих приступами колик. Кроме того, согласно исследованию, проведенному в Оксфордском университете, активное участие отца в заботе о ребенке способствует не только укреплению связи между ними, но и положительно сказывается на поведении, успехах в учебе и уровне счастья последнего. А еще заботливые отцы, как выяснилось, предотвращают риски развития у детей ожирения и даже снижают вероятность детских самоубийств и подростковых беременностей.

3. Отцовство становится более видимым, потому что отцы объединяются: в Сети и офлайн-пространстве появляется все больше проектов, направленных и адресованных папам. Вопросы отцовства освещаются в изданиях (к примеру, Fatherly), блогах, телеграм-каналах (рекомендуем подписаться на «Молодого папу» или «Папа дома»), подкастах, интервью, фестивалях, флешмобах, онлайн-кампаниях и лекциях. И это очень важно, правильно и нужно: чем больше и чаще отцы сами артикулируют свои проблемы, тем выше вероятность того, что эти проблемы начнут решаться в масштабах социума. Кроме того, все проекты, направленные на популяризацию идеи активного и равноправного отцовства, помогают распространить в обществе мысль о том, что быть отцом — это не просто менять подгузники и «помогать жене с ребенком», это полноценная деятельность, которая должна войти в жизнь мужчины с того момента, как он узнает о том, что его партнерша беременна.