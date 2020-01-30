Такие папы нам нравятся! ТОП-10 классных фактов о современном отцовстве

Отцовство меняется — и это уже сам по себе достойный внимания факт. Современные отцы становятся все включеннее, осознаннее и внимательнее к детям — по сравнению с папами предыдущих поколений.
Это объясняется множеством факторов: от распространения модели нуклеарной семьи (в которой под одной крышей живут только супруги и их дети, а старшее поколение проживает отдельно) до борьбы женщин за свои права. Так или иначе, отцовство превратилось в полноценное родительство — и это не может не радовать.
1. Современные отцы стали проводить больше времени с детьми. И это подтвержденный наукой факт: в 2017 году в развитых странах, включая Канаду, Германию, Испанию, Италию, США и другие, было проведено исследование, которое показало, насколько выросла вовлеченность отцов в воспитание. Если еще 50 лет назад среднестатистический отец занимался ребенком 16 минут в день, то нынешний работающий папа — примерно 59 минут в день. 67% отцов при этом заявляют, что считают количество времени, которое проводят с детьми, недостаточным.
2. Включенность отцов в воспитание дает свои плоды. И они весьма недурны. Взять хотя бы тот простой факт, что теплые отношения, забота и стабильный эмоциональный фон в семье помогают не только сохранять нервы всех членов семьи в порядке, но даже стабилизируют состояние малышей, страдающих приступами колик. Кроме того, согласно исследованию, проведенному в Оксфордском университете, активное участие отца в заботе о ребенке способствует не только укреплению связи между ними, но и положительно сказывается на поведении, успехах в учебе и уровне счастья последнего. А еще заботливые отцы, как выяснилось, предотвращают риски развития у детей ожирения и даже снижают вероятность детских самоубийств и подростковых беременностей.
3. Отцовство становится более видимым, потому что отцы объединяются: в Сети и офлайн-пространстве появляется все больше проектов, направленных и адресованных папам. Вопросы отцовства освещаются в изданиях (к примеру, Fatherly), блогах, телеграм-каналах (рекомендуем подписаться на «Молодого папу» или «Папа дома»), подкастах, интервью, фестивалях, флешмобах, онлайн-кампаниях и лекциях. И это очень важно, правильно и нужно: чем больше и чаще отцы сами артикулируют свои проблемы, тем выше вероятность того, что эти проблемы начнут решаться в масштабах социума. Кроме того, все проекты, направленные на популяризацию идеи активного и равноправного отцовства, помогают распространить в обществе мысль о том, что быть отцом — это не просто менять подгузники и «помогать жене с ребенком», это полноценная деятельность, которая должна войти в жизнь мужчины с того момента, как он узнает о том, что его партнерша беременна.
4. По данным проекта The Shelf, современные отцы не чувствуют себя виноватыми, когда идут на работу, оставляя дома жен с детьми. Однако они все чаще расценивают время, потраченное на себя после работы (даже если это полезный поход в спортзал), как нечто неправильное и несправедливое по отношению к детям. Но, как говорит один из героев социальной платформы Reddit, отец четверых детей, блогер, преподаватель и исследователь Алек Курос, поход в спортзал помогает быть здоровее, то есть продлевает жизнь, следовательно, дает возможность в долгосрочной перспективе провести с детьми больше времени.
5. Современные отцы считают факт наличия у них детей одной из важнейших составляющих своей личной идентификации: проведенные в США опросы говорят о том, что от 57 до 94% мужчин рассматривают отцовство как элемент личности, влияющий на их поведение, принятие решений и расстановку приоритетов. Причем чем моложе мужчина, тем заметнее его позиция отцовства.
6. В 2017 году издание Mashable провело масштабное исследование феномена изображения отца в медиа. Оказалось, что за 10 лет образ отца на фотографиях, попадающих в журналы и газеты, серьезно изменился: если раньше мы чаще всего видели брутальных пап, играющих с сыновьями в футбол, то на современные снимки регулярно попадают противоположные сюжеты: папы, замотанные в боа и наряженные в розовое, играют с дочками в чаепитие или салон красоты. Этот тренд получил название dadvertising и показал миру: отцы могут быть разными, в том числе мягкими, эмоционально вовлеченными и получающими искренне удовольствие от общения с детьми.
7. Как говорят нам данные исследований, у мужчин, которые разделяют с женщинами домашние обязанности, следят за хозяйством и поддерживают порядок в доме, вырастают амбициозные и настроенные на карьеру вне гендерных стереотипов дочери.
8. Отношение отцов к отпуску по уходу за ребенком тоже меняется. В США, например, с 1989 года количество отцов, которые оставили работу ради заботы о детях, удвоилось. «Домашними папами» считают себя более 210 тысяч американских отцов.
9. Ученые выяснили, что отцы наряду с матерями тоже подвержены послеродовой депрессии. В 2010 году был проведен мета-анализ, который показал: около 10% мужчин сталкиваются с проявлениями ПРД в первый год жизни ребенка. При этом мужчины довольно редко обращаются за помощью к специалистам, предпочитая бороться с недугом с помощью алкоголя, гнева и отрицания. Сейчас, однако, ведется огромная работа по дестигматизации ментальных (в том числе и послеродовых) расстройств, и она помогает найти пути выхода из ситуации и научить мужчин не бояться психотерапевтов.
10. Ученые из университета Миннесоты выяснили, что быть отцом все еще приятнее, чем матерью — из-за неравномерно распределенных обязанностей между супругами. Несмотря на то что все больше отцов готовы с головой погружаться в заботу о детях, основная нагрузка все еще ложится на женские плечи. Как выяснили эксперты, отцам приходится легче, поскольку зачастую в их обязанности входят весьма веселые занятия: игры, прогулки и походы в игровые центры. К тому же во время выхода с детьми в свет отцы чаще, чем матери, получают «социальные поглаживания» — одобрение своего участия в заботе о ребенке со стороны окружающих. С ними чаще вступают в доброжелательную коммуникацию, что помогает снять с них излишнее напряжение.