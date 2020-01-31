Зимняя безвкусица: вещи, о которых стоит забыть навсегда

В современном мире внешний вид человека играет большую роль вне зависимости от пола. Особое внимание привлекает к себе прекрасная половина человечества, ведь именно с расчетом на них дизайнеры вводят новые тренды, заставляя девушек массово скупать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Но, несмотря на доступность информации о моде и стиле, многие женщины все равно продолжают носить откровенно безвкусные наряды, тем самым портя впечатление о себе.

Меховая жилетка

Самое неприемлемое сочетание — меховая жилетка поверх кожаной куртки. Такой предмет одежды никак не красит женщину, тем более что натуральный мех уже давно перестает мелькать на показах и мировых звездах. Вещь совсем не практичная: в сильные морозы она не будет греть должным образом, ведь надевается только на тело, полностью открывая руки. Да и согласитесь, огромное меховое изделие в более теплую погоду будет выглядеть смешно и неуместно.

Угги с декоративными деталями

Начнем с того, что угги — это не обувь на каждый день. Безусловно, нужно учитывать, из чего строится ваш ежедневный распорядок дня, но если в него входит хотя бы такой пункт, как поход на работу, то данную обувь точно стоит заменить чем-то более аккуратным. Угги с обилием декоративных деталей — это действительно смешно. Весь смысл этой обуви — в ее форме и фактуре. Угги удобные, теплые, но они подразумевают простоту.

Приталенные стеганые пуховики

Этот пункт заслуженно находится в данном списке, и дело не только в моде на оверсайз. Пуховик — верхняя одежда, которая естественным образом должна быть объемнее, чем водолазка или футболка по фигуре. Такой пуховик смотрится неказисто, хотя его идея и заключается в том, чтобы создать женственный силуэт даже в холодное время года. К тому же такая вещь давно не актуальна.

Пуховик-платье

Каждую зиму можно встретить на улицах города женщин в этих пуховиках. Облегающий верх и пышная короткая юбка смотрятся не совсем адекватно и абсолютно непрактично. Зачем вообще нужна эта злосчастная юбка, если она настолько широкая, что совсем не греет?

Луноходы

Такого типа ботинки — загородная обувь, но носить ее на повседневной основе — странное решение. Они похожи на горнолыжные ботинки, что точно не делает образ женственным и аккуратным. Да, они теплые и удобные, как и угги, но если второй вариант все еще приемлем для носки в городе, то огромные «мунбуты» точно лучше отвезти на дачу.

Тонкие облегающие шапки

Шапка — важный зимний аксессуар. Однако немногие знают, что она способна испортить весь силуэт: неправильно расставленный акцент может сделать весь образ непропорциональным. Если у вас широкое лицо, шапка будет акцентировать на этом внимание. На взрослых женщинах такой головной убор смотрится особенно нелепо: создается эффект плавательной шапочки для бассейна, в которую вы просто не заправили волосы, пишет wday.ru.

Лосины с коротким пуховиком