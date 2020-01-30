Ведущей шоу «Голос. Дети» станет актриса из Латвии

На днях Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram снимок, объявив, что стала соведущей популярного телепроекта «Голос. Дети», передает rus.tvnet.
Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева! Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!! Спасибоооо!
— призналась Агата.
Актриса также обнародовала снимок, на котором запечатлена со «звзедными наставниками» шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети отмечают, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.
Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:
«Вся на стрессе?», «Агата, ты почему худая такая?», «Опять муж бьет?», «Очень худая, болезненно», — пишут подписчики.
Напомним, несколько лет назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звезды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.
Фото Агаты смотрите ЗДЕСЬ!