Ведущей шоу «Голос. Дети» станет актриса из Латвии

Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева! Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!! Спасибоооо!

Актриса также обнародовала снимок, на котором запечатлена со «звзедными наставниками» шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети отмечают, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.

Напомним, несколько лет назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звезды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.