Чт, 30.01.2020

Ведущей шоу «Голос. Дети» станет актриса из Латвии

Агата Муцениеце.

ФОТО: Instagram

На днях Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram снимок, объявив, что стала соведущей популярного телепроекта «Голос. Дети», передает rus.tvnet.

Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева! Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!! Спасибоооо!

— призналась Агата.

Актриса также обнародовала снимок, на котором запечатлена со «звзедными наставниками» шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети отмечают, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.

Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:

«Вся на стрессе?», «Агата, ты почему худая такая?», «Опять муж бьет?», «Очень худая, болезненно», — пишут подписчики.

Напомним, несколько лет назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звезды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.

Фото Агаты смотрите ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ