Почему большинство женщин красит губы неправильно: основные ошибки

Предварительная подготовка

Перед нанесением помады губы необходимо подготовить. В противном случае помада не украсит, а только испортит образ. Косметологи советуют перед сном делать массаж губ при помощи старой зубной щетки. Так удастся усилить приток крови к губам, от чего они будут выглядеть лучше. Кроме того, удастся освободить губы от омертвевших клеток кожи.

Перед тем, как приступить к нанесению губной помады, следует слегка увлажнить губы специальным средством. Затем нужно подождать две-три минуты, чтобы средство, как следует, впиталось. Губная помада ляжет лучше.

База

Специалисты говорят о том, что помада, которую нанесли на базу, всегда смотрится лучше. В качестве базы подойдёт выравнивающая база для лица. После нанесения необходимо дать возможность базе впитаться, а уже после этого приступать к нанесению губной помады.

Цвет

Нужно знать, какой цвет помады следует выбрать для своего типа губ. Например, обладательницам тонких губ не стоит приобретать темную помаду, так как губы будут казаться ещё тоньше. Тем женщинам, у которых пухлые губы, не следует краситься помадой светлых оттенков.

Праймер

Большая часть женщин не знает, что праймер поможет сделать так, чтобы помада не расплылась. Поэтому им стоит воспользоваться.

Контур

Косметологи говорят, что выделять контур нужно, но только правильно. Цвет контура может отличаться от цвета помады на полтона, максимум на тон. Если отличие слишком очевидно, то это придаст женщине несколько лишних лет.

Много помады

Для того, чтобы губы были ярче, некоторые женщины наносят помаду в несколько слоёв. В таких случаях часто бывает так, что помада попадает на зубы. Ни одну женщину это не украсит.

Блеск

На губах должен быть естественный блеск. Поэтому не стоит наносить его на всю поверхность губ. Достаточно поставить три точки: одну под нижней губой и две на выступах верхней.

Уголки

Если женщина не хочет, чтобы ее губы напоминали бантик, ей необходимо тщательно прокрашивать уголки.

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