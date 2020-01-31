«Веру не оставляли одну»: дочь Юлии Началовой пережила трагедию с помощью родных

Сегодня Юлия Началова могла отметить 39-летие. Бывший пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала о том, как сейчас живет ее семья.
Исполнительница хита «Герой не моего романа» скончалась в марте прошлого года. Ее единственной дочери в тот момент было 12 лет. Многие поклонники переживали о состоянии Веры. Пиар-директор Началовой отметила, что Вера справилась с переживаниями без психологов.
«У Веры есть две бабушки, которые ей очень помогали, есть замечательный дедушка. Это ее самые близкие и родные люди. У нее есть отец, и в этот острый период Евгений уделял ей особое внимание. Есть домработница Таня, она воспитывала девочку с малых лет и тоже была рядом. Веру не оставляли одну», — заверила Исаева.
Анна пояснила, что наследница артистки проживает с бабушкой и дедушкой, Таисией и Виктором Началовыми. Они занимаются ее воспитанием. Девочка увлекается поэзией, играет в мюзиклах и усердно занимается музыкой — играет на фортепиано и получает уроки вокала. «Недавно она стала победителем нескольких олимпиад по разным школьным предметам. Осенью вошла в число победителей стихотворного конкурса, посвященного российской столице», — рассказала пиар-директор.
Вера сейчас готовится к выступлению на 75-летие Великой Победы. Девочка исполнит популярную композицию своей звездной матери. «Они с дедом разучивают песню, которую пела Юля. Какую — не скажу, это должно быть сюрпризом. Но она известная, все поклонники ее знают», — рассказала бывший директор Началовой.
Исаева уверена, что Вера Алдонина сможет занять достойное положение в обществе. Анна отметила серьезность и целеустремленность девочки. «Я не удивлюсь, если она станет, например, не певицей, а режиссером или драматической актрисой», — цитирует Анну Тeleprogramma.