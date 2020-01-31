Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

Женщина-Дева

Начало февраля принесет женщинам-Девам немало приятных радостей и перемен. Правда крупный успех маловероятен, поэтому не стоит на него рассчитывать и работать на износ. Неделю лучше посвятить неспешным делам, отдыху и поиску положительных эмоций. Новые впечатления ждут в путешествии, но если в ближайшие дни этого не предвидится, вполне можно обойтись пятничным шопингом или выходными в компании самых близких. Астрологи советуют Девам обязательно найти время на себя, иначе неоткуда будет взять сил на дальнейшие свершения.

Женщина-Весы

На этой неделе частная жизнь захлестнет Весов с головой. Не стоит отказывать себе в удовольствии взять максимум от общения с успешными людьми, но при этом нужно оставаться на страже и избегать энергетических вампиров. Потребуется вовремя распознать угрозу и очертить границы. Вероятно, Весам могут попытаться привить чувство вины и вручить чужую работу, не обговорив условия. Астрологи рекомендуют четче формулировать круг обязанностей, в первую очередь для себя, чтобы провести неделю на позитивной ноте.

Женщина-Скорпион

Жизнь рожденных под знаком Скорпиона начнет резко трансформироваться, требуя способности быстро адаптироваться, чтобы успеть за всеми переменами. Гороскоп предостерегает от возможных рисков, связанных со старыми решениями и негативными установками. Даже легкое сомнение в себе или попытка удержать стабильность в одной из сфер жизни может серьезно подпортить обстановку, так что пришло время отпустить прошлое и найти новый маршрут.

Женщина-Стрелец

Представительницам Стрельца прогноз сулит достижения на этой и, вполне возможно, на следующей неделе. Дело за малым — постараться не отпугнуть от себя удачу. Для этого не стоит сдерживать себя ни в чем. Если есть какие-то смелые, новые, невероятные идеи, их нужно воплотить в жизнь. Это потребности души, а к ней необходимо прислушиваться. Тем более что приложенные усилия непременно окупятся и позволят чувствовать себя увереннее, а уверенность в себе — львиная доля успеха.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам гороскоп на начало февраля рекомендует навести порядок в жизни, сосредоточившись в первую очередь на работе. Очень много лишнего в виде сомнений, страхов, энергетических блоков тянет вниз, отдаляя от личностного развития и профессионального успеха. Пришло время сбросить этот балласт. Если есть проблемы с выбором того, чем заняться в первую очередь, предлагаем начать с самого простого — генеральной уборки в доме. Это привлечет гармонию в квартиру и положительно скажется на энергетике.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям астрологи пророчат шансы на успех в деловой или частной жизни. Парадокс в том, что они могут упустить счастливые случаи, которые буквально будут идти в руки. Поэтому звезды советуют быть настороже и внимательнее следить за знаками судьбы. Также не стоит браться за трудновыполнимые задачи и справляться со сложными ситуациями в одиночку. У Водолеев, как минимум, есть один союзник — интуиция, которая всегда придет на помощь. Игнорируя подсказки внутреннего голоса, можно поставить себя под удар.

Женщина-Рыбы