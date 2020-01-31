Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

Февраль будет переходным этапом от зимы к весне. Многие вопросы предстоит решить за этот месяц, и начало переменам будет положено уже на этой неделе. Гороскоп пригодится прекрасным дамам, когда потребуется расставить приоритеты и не растеряться.
Впереди нас ждет насыщенный страстями месяц. Многие решения мы будем принимать на эмоциях, но совладать с ними вряд ли удастся. Единственное, что советуют астрологи — это держаться на расстоянии от конфликтов и больше думать о хорошем. Февральский холод отразится на всех аспектах жизни. Появится много претензий и недовольств, преодолеть которые получится лишь со временем. Поэтому вместо того, чтобы устраивать разбор полетов, лучше подумать о главном, что-то переосмыслить, а где-то и вовсе взять новые жизненные ориентиры.
Прекрасным дамам, чьей судьбой управляет Овен, астрологи желают расширить горизонты, и начать лучше со сферы отношений. Человек, встреченный в начале февраля 2020 года, может оказаться знаковым на все оставшиеся 10 месяцев. Так что не стоит упускать возможность его повстречать. Другая важная тема недели — масштабные перемены. Что-то будет упорно пытаться уйти из жизни Овнов. Можно включить внутреннего консерватора и цепляться за это, но лучше — отпустить. На смену старому обязательно придет счастливое новое.
Женщина-Телец
Для женщин-Тельцов наступает пора окончания различного рода тревог и сомнений. То беспокойство, которое донимало на протяжении долгого времени, потеряет свою власть. Для этого эксперты сайта dailyhoro.ru советуют грамотно взяться за расстановку приоритетов и личных сил. Дела на этой неделе должны нести радость, и тогда проблемы отступят, а инициатива принесет удачу. Пришло время посмотреть на жизнь с более оптимистичной стороны и позволить себе то, о чем раньше было даже страшно подумать.
Планы Близнецов могут не реализоваться. Обстоятельства непреодолимой силы, словно назло, будут мешать и выходить из-под контроля. Но астрологи утверждают, что это не рок судьбы, а помощь Вселенной, и советуют довериться происходящему. По гороскопу у женщин-Близнецов наступает благоприятный этап, чтобы разобраться в себе и своей жизни. Сейчас возможно и реализовать что-то новое, и закончить старое дело, на которое никак не находилось времени, и отпустить то, что мешает достичь успеха.
Женщина-Рак
Ракам на неделю с 3 по 9 февраля рекомендуются перемены. Начало ремонта, билет на концерт, смена образа, новое платье на работу и кошелек в сумку — такие простые действия привлекут события, способные изменить жизнь коренным образом. Астрологи настоятельно рекомендуют не отказывать себе в приятных моментах и не избегать развлечений, ведь возможность порадоваться будет выпадать не часто. Рутина может занять все свободное время, высосать все силы и лишить радости, поэтому очень важно дать ей бой.
Женщина-Лев
Рожденным под эгидой Льва предстоит испытать на себе непривычное чувство волнения и растерянности. На этой неделе лучше избегать ответственных решений и не идти ва-банк: 9 февраля произойдет полнолуние, которое будет сильно вмешиваться в дела и путать карты. Львиц могут поставить в тупик фактом, о котором они не знали, или застать врасплох на работе. Предсказать развитие событий сложно, поэтому лучше заняться чем-то обыденным и маловажным.
Начало февраля принесет женщинам-Девам немало приятных радостей и перемен. Правда крупный успех маловероятен, поэтому не стоит на него рассчитывать и работать на износ. Неделю лучше посвятить неспешным делам, отдыху и поиску положительных эмоций. Новые впечатления ждут в путешествии, но если в ближайшие дни этого не предвидится, вполне можно обойтись пятничным шопингом или выходными в компании самых близких. Астрологи советуют Девам обязательно найти время на себя, иначе неоткуда будет взять сил на дальнейшие свершения.
Женщина-Весы
На этой неделе частная жизнь захлестнет Весов с головой. Не стоит отказывать себе в удовольствии взять максимум от общения с успешными людьми, но при этом нужно оставаться на страже и избегать энергетических вампиров. Потребуется вовремя распознать угрозу и очертить границы. Вероятно, Весам могут попытаться привить чувство вины и вручить чужую работу, не обговорив условия. Астрологи рекомендуют четче формулировать круг обязанностей, в первую очередь для себя, чтобы провести неделю на позитивной ноте.
Женщина-Скорпион
Жизнь рожденных под знаком Скорпиона начнет резко трансформироваться, требуя способности быстро адаптироваться, чтобы успеть за всеми переменами. Гороскоп предостерегает от возможных рисков, связанных со старыми решениями и негативными установками. Даже легкое сомнение в себе или попытка удержать стабильность в одной из сфер жизни может серьезно подпортить обстановку, так что пришло время отпустить прошлое и найти новый маршрут.
Женщина-Стрелец
Представительницам Стрельца прогноз сулит достижения на этой и, вполне возможно, на следующей неделе. Дело за малым — постараться не отпугнуть от себя удачу. Для этого не стоит сдерживать себя ни в чем. Если есть какие-то смелые, новые, невероятные идеи, их нужно воплотить в жизнь. Это потребности души, а к ней необходимо прислушиваться. Тем более что приложенные усилия непременно окупятся и позволят чувствовать себя увереннее, а уверенность в себе — львиная доля успеха.
Женщинам-Козерогам гороскоп на начало февраля рекомендует навести порядок в жизни, сосредоточившись в первую очередь на работе. Очень много лишнего в виде сомнений, страхов, энергетических блоков тянет вниз, отдаляя от личностного развития и профессионального успеха. Пришло время сбросить этот балласт. Если есть проблемы с выбором того, чем заняться в первую очередь, предлагаем начать с самого простого — генеральной уборки в доме. Это привлечет гармонию в квартиру и положительно скажется на энергетике.
Женщина-Водолей
Дамам-Водолеям астрологи пророчат шансы на успех в деловой или частной жизни. Парадокс в том, что они могут упустить счастливые случаи, которые буквально будут идти в руки. Поэтому звезды советуют быть настороже и внимательнее следить за знаками судьбы. Также не стоит браться за трудновыполнимые задачи и справляться со сложными ситуациями в одиночку. У Водолеев, как минимум, есть один союзник — интуиция, которая всегда придет на помощь. Игнорируя подсказки внутреннего голоса, можно поставить себя под удар.
Женщина-Рыбы
Женщины-Рыбы заручатся поддержкой Меркурия, который обещает значительный прорыв в деловой и личной жизни. На эти сферы деятельности необходимо сделать упор, чтобы достичь желаемого. Астрологи также предупреждают Рыб о возможных недоразумениях и неожиданностях, которые могут серьезно навредить и разрушить то, к чему они так долго шли. Ничего критического не произойдет, если не допускать прошлых ошибок, а действовать новыми схемами.