Настасья Самбурская сделала макияж, от которого мурашки по коже

Настасья Самбурская ведет активную публичную жизнь, 32-летняя актриса любит посещать знаковые светские мероприятия, о чем всегда оповещает своих поклонников яркими постами в Instagram.
На днях Настя побывала на открытии выставки работ Сальвадора Дали. Подписчики в восторге от образа и, главное, от необычного макияжа звезды российских телесериалов.
«Листаем до конца и смотрим мне в глаза!» — велела Настасья в комментарии к своим свежим фото. И это стоит сделать! На снимках актриса позирует в юбке-миди из черной эко-кожи высокой посадки. Ее она дополнила шедевром грузинских дизайнеров — шикарной блузкой в тон с объемными рукавами и графическим контрастным принтом.
Образ в стиле 80-х Самбурская завершила шляпкой, миниатюрным клатчем на цепочке и остроносыми алыми сапогами. Получилось экстравагантно, но женственно и элегантно. А завершающим штрихом стал неординарный макияж: на веках Настасьи появилась вторая пара выразительных голубых глаз — в духе сюрреализма самого Дали!
«Картин мало, а самых знаковых не было!» — разочарованно пожаловалась знаменитость насчет выставки испанского художника и скульптора. Но она ошиблась! Самая главная картина красовалась на ее лице. Согласитесь, очень необычный и впечатляющий способ выделиться и привлечь к себе внимание.
Но даже если вы не решитесь повторить креативный мейк Настасьи, возьмите на заметку удачный ретро-образ. Повторить его несложно. Выдержать стиль помогут детали: воротник-стойка и рукава-буфы с заостренными плечами, облегающий силуэт юбки и контрастные ботильоны или сапожки. Цветовая гамма может быть любой. А подойдет такой образ и для офиса, и для свидания. Дерзайте, предлагает журнал Femmie.ru!