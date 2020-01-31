Настасья Самбурская сделала макияж, от которого мурашки по коже

На днях Настя побывала на открытии выставки работ Сальвадора Дали. Подписчики в восторге от образа и, главное, от необычного макияжа звезды российских телесериалов.

@samburskaya

«Листаем до конца и смотрим мне в глаза!» — велела Настасья в комментарии к своим свежим фото. И это стоит сделать! На снимках актриса позирует в юбке-миди из черной эко-кожи высокой посадки. Ее она дополнила шедевром грузинских дизайнеров — шикарной блузкой в тон с объемными рукавами и графическим контрастным принтом.

Образ в стиле 80-х Самбурская завершила шляпкой, миниатюрным клатчем на цепочке и остроносыми алыми сапогами. Получилось экстравагантно, но женственно и элегантно. А завершающим штрихом стал неординарный макияж: на веках Настасьи появилась вторая пара выразительных голубых глаз — в духе сюрреализма самого Дали!

@samburskaya

«Картин мало, а самых знаковых не было!» — разочарованно пожаловалась знаменитость насчет выставки испанского художника и скульптора. Но она ошиблась! Самая главная картина красовалась на ее лице. Согласитесь, очень необычный и впечатляющий способ выделиться и привлечь к себе внимание.