Какие сумки добавляют женщине возраста, делая похожей на бабулю? Семь наглядных примеров

Оказывается, старить могут не только глубокие морщины, дряблая кожа, пигментация и брыли. Этой способностью обладают даже сумки. Чтобы вас воспринимали как бабушку, достаточно захватить с собой неподходящую модель.
Актуальная, наоборот, освежит образ и докажет окружающим, что вы готовы дать фору молоденьким щеголихам. Редактор проекта «Модник» расскажет об этих видах сумок и посоветует, чем заменить неудачные экземпляры.
1. Сумка мягкой формы
Сумки мягкой формы носили десять, а то и пятнадцать лет назад. Ну а что? Они удобные, легкие из-за отсутствия каркаса, и к условиям хранения не слишком требовательны. Когда тренды сумок сменились, стилисты вдруг поняли, что бесформенные варианты смотрятся очень неаккуратно. Дно провисает из-за тяжести вещей, добавляя образу неряшливости.
Сейчас ходить с изделием мягкой формы – то же самое, что купить путевку в санаторий для пенсионеров. Если вы выбираете этот аксессуар, окружающие сразу понимают, что вы уже давно не следите за модой и ходите в чем попало. Короче говоря, превратились в тетушку. Не позвольте им так о вас отзываться! Отдайте предпочтение классической сумке-шопперу или структурированному экземпляру среднего размера.
2. Большая сумка через плечо
Такая модель характерна для мужского гардероба десятилетней давности. Постепенно на практичную и удобную сумку обратили внимание женщины и стали носить в ней всё, что нужно в течение дня, и даже больше. Широкий ремень выдерживал тяжелый груз, но перетягивал на себя внимание прохожих.
Сейчас сумки почтальона смотрятся очень нелепо и колхозно, особенно на возрастных женщинах. Мы понимаем, что в них можно сложить много вещей. Однако предлагаем приобрести модную и функциональную альтернативу: вместительный рюкзак или сумку-тоут.
3. Сумка с застежкой-фермуаром
Застежка-фермуар появилась в далеком XV веке и выступала в качестве неотъемлемого элемента кошелька. Немного позже она перебралась на сумки. Вы только представьте, сколько лет существуют подобные аксессуары. Как минимум, пять столетий! Вовсе не удивительно, что сумка с фермуаром добавляет любому образу винтажных ноток. Только вот играет ли вам это на руку?
Если вы не готовы выглядеть старше, чем есть на самом деле, не рискуйте и отложите аксессуар в сторону. Тогда никто не подумает, что экземпляр вы достали из давно забытого в кладовке сундука. Присмотритесь к варианту с той же перфорацией или тиснением под кожу рептилии, который дополнен стандартной застежкой.
4. Сумка с полукруглым верхом
Сумка с полукруглым верхом – еще одна популярная модель, которая акцентирует внимание на возрасте женщины. Купили ее в давние времена и до сих пор носите изо дня в день? Это понимаем не только мы, но и люди вокруг. Уберите эту сумку подальше в шкаф, а сами отправляйтесь за покупками.
Стильным решением обещает стать экземпляр с декоративным элементом, например, крупной пряжкой, металлическим кольцом или цепочкой. Он вряд ли выйдет из моды через пару лет, и уж точно не превратит вас в бабушку. Мы гарантируем!
5. Сумка с накладными карманами
Подобные сумки заслужили почет и уважение у зрелых женщин, которые кладут в многочисленные карманы не только важные мелочи, но и гостинцы для внуков. Перестаньте мучить себя, портить наряды старомодным аксессуаром и таскать громоздкие сумки! Смените вместительный экземпляр с накладными карманами на вариант среднего размера. Естественно, в него всё не поместится, зато ваш аутфит станет современным, интересным и стильным.
6. Сумка с бахромой
Сумки с кожаной и веревочной бахромой до сих пор интегрируются в луки в стиле бохо. Если вы каждый день одеваетесь, как представительница богемы, то у нас нет возражений! Всем остальным советуем заменить аксессуар, который безбожно добавляет возраста, на трендовый вариант.
Как правило, сейчас в качестве бахромы используются цепочки или стразы. Присмотритесь именно к таким сумкам, чтобы выглядеть лет на десять моложе.
7. Клатч
Клатчи аналогичной формы пора отправить в утиль! Они уже очень давно вышли из моды и остались лишь в коллекциях тех, кто не читает обзоры и не вдохновляется стритстайл-хрониками.
Считаете себя продвинутой леди? Тогда откажитесь от них как можно скорее, пока подруги вас не засмеяли. На замену рекомендуем купить мягкий клатч, который легко распознать по отсутствию фурнитуры. Пусть он будет выполнен из гладкой или фактурной кожи.
А вы носите эти сумки или давно избавились от моделей, которые старят похлеще морщин?