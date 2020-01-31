Какие сумки добавляют женщине возраста, делая похожей на бабулю? Семь наглядных примеров

Актуальная, наоборот, освежит образ и докажет окружающим, что вы готовы дать фору молоденьким щеголихам. Редактор проекта «Модник» расскажет об этих видах сумок и посоветует, чем заменить неудачные экземпляры.

1. Сумка мягкой формы

Сумки мягкой формы носили десять, а то и пятнадцать лет назад. Ну а что? Они удобные, легкие из-за отсутствия каркаса, и к условиям хранения не слишком требовательны. Когда тренды сумок сменились, стилисты вдруг поняли, что бесформенные варианты смотрятся очень неаккуратно. Дно провисает из-за тяжести вещей, добавляя образу неряшливости.

Сумка мягкой формы ФОТО: Shutterstock

Сейчас ходить с изделием мягкой формы – то же самое, что купить путевку в санаторий для пенсионеров. Если вы выбираете этот аксессуар, окружающие сразу понимают, что вы уже давно не следите за модой и ходите в чем попало. Короче говоря, превратились в тетушку. Не позвольте им так о вас отзываться! Отдайте предпочтение классической сумке-шопперу или структурированному экземпляру среднего размера.

2. Большая сумка через плечо

Такая модель характерна для мужского гардероба десятилетней давности. Постепенно на практичную и удобную сумку обратили внимание женщины и стали носить в ней всё, что нужно в течение дня, и даже больше. Широкий ремень выдерживал тяжелый груз, но перетягивал на себя внимание прохожих.

Большая сумка через плечо ФОТО: Instagram

Сейчас сумки почтальона смотрятся очень нелепо и колхозно, особенно на возрастных женщинах. Мы понимаем, что в них можно сложить много вещей. Однако предлагаем приобрести модную и функциональную альтернативу: вместительный рюкзак или сумку-тоут.

3. Сумка с застежкой-фермуаром

Застежка-фермуар появилась в далеком XV веке и выступала в качестве неотъемлемого элемента кошелька. Немного позже она перебралась на сумки. Вы только представьте, сколько лет существуют подобные аксессуары. Как минимум, пять столетий! Вовсе не удивительно, что сумка с фермуаром добавляет любому образу винтажных ноток. Только вот играет ли вам это на руку?

Сумка с фермуаром ФОТО: Instagram

Если вы не готовы выглядеть старше, чем есть на самом деле, не рискуйте и отложите аксессуар в сторону. Тогда никто не подумает, что экземпляр вы достали из давно забытого в кладовке сундука. Присмотритесь к варианту с той же перфорацией или тиснением под кожу рептилии, который дополнен стандартной застежкой.

4. Сумка с полукруглым верхом

Сумка с полукруглым верхом – еще одна популярная модель, которая акцентирует внимание на возрасте женщины. Купили ее в давние времена и до сих пор носите изо дня в день? Это понимаем не только мы, но и люди вокруг. Уберите эту сумку подальше в шкаф, а сами отправляйтесь за покупками.

Сумка с полукруглым верхом ФОТО: Instagram