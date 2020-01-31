Восемь простых рецептов картошки, запеченной целиком

Вкус печеной картошки на костре, знакомый из детства, забыть невозможно. Что делать, если хочется ее съесть сейчас, а возможности поехать на природу нет? Выход есть: можно запечь картофель в духовке, при этом использовать разные способы: печь его целиком с кожурой, в фольге и т.д. Получится ничуть не хуже, чем на огне.
- Картофель — 1,5 — 2 кг
- Специи — по вкусу
- Майонез – 1 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Картофель среднего размера почистить и замариновать с солью, различными травами и специями. Например, можно взять приправу для шашлыка.
- Добавить горчицу, майонез, растительное масло и все тщательно перемешать.
- Лайфхак: пересыпать заготовку в дуршлаг и поставить в миску на полчаса, чтобы лишний сок, который выделяется благодаря соли, стек. Если это не сделать, блюдо может не пропечься.
- Разогреть духовку до 200 градусов, выложить картошку на противень и запекать 40 минут.
- Когда она будет почти готова, нужно повысить температуру до 220 градусов и, если позволяет техника, включить вентилятор, чтобы получилась золотистая корочка.
Такое блюдо можно подавать на праздничный стол гостям или приготовить его к обычному ужину.
Простой рецепт
Ингредиенты
- Картофель — 1,5 кг
- Соль, перец — по вкусу
- Сливочное масло – 75 г
- Паприка — ½ ч. л.
- Сухой чеснок — ½ ч.л.
- Укроп, тимьян, орегано — по вкусу
Приготовление
Средний картофель почистить, залить водой, посолить и варить на сильном огне 7 минут до кипения.
Форму для выпекания застелить фольгой или пищевой бумагой. Переложить корнеплоды, посыпать сухим чесноком и паприкой. Заранее растопить сливочное масло (его можно заменить на оливковое и растительное), полить им картошку.
Отправить форму в разогретую духовку на 25-30 минут, запекать до корочки.
Когда все остынет, посыпать свежим укропом, тимьяном и листиками орегано. Накрыть фольгой, чтобы блюдо впитало в себя травы и пряности.
В фольге и с маринованными грибами
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг
- Лук — 1 шт
- Маринованные грибы — 500 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сыр или брынза — 300 г
- Петрушка — 1 пучок
- Уксус — ½ ч.л.
- Чеснок — 1 зубчик
Приготовление
Возьми большую картошку, хорошо ее помой и каждую заверни в фольгу.
Запекай в духовом шкафу при температуре 200 градусов до готовности.
Пока овощи пекутся, нужно приготовить начинку. Сначала замаринуй репчатый лук: нарежь на мелкие кубики, выжми весь сок, посоли и добавить немного уксуса. Смешать с маринованными грибами.
Брынзу или сыр, а также чеснок нужно натереть на терке, добавить укроп.
Когда картошка будет готова и остынет, сделай крестообразную выемку в середине прямо с фольгой. Немного ее взрыхли и сверху положи сливочное масло. Помни вилкой — сверху должно получиться пюре.
На одну половину выложи грибы, а на другую — брынзу или сыр.
Если очень хочется вспомнить любимый вкус детства, но нет возможности поехать на природу, развести костер и запечь картошку, возьми на заметку этот рецепт.
Как на костре. Иллюстративное фото
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Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Мука — 100 г
- Соль — ½ ст.л.
Приготовление
В этом случае подойдет мелкая молодая картошка, которая будет запекаться целиком. Предварительно каждую нужно проколоть вилкой, чтобы при готовке она не развалилась.
В целлофановом пакете смешать муку и соль, положить овощи, хорошо встряхнуть, чтобы каждый корнеплод полностью был в муке. Благодаря этому блюдо будет вкусным и сочным.
Затем выложить в глубокую сковородку или противень и отправить печься на час при температуре 200-250 градусов.
Можно есть прямо с кожурой.
С чесноком и зеленью
Это вариант — аналог картошки в мундире, только получается еще вкуснее.
Ингредиенты
- Молодой картофель — 1 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Укроп — 1 пучок
- Соль — 1-2 ст.л.
- Черный перец молотый — по вкусу
- Растительное масло — 2-3 ст.л.
Приготовление
Целые овощи хорошо помыть, высушить, а затем сверху полить растительным маслом, посолить и поперчить.
Раздавить чеснок и перемешать вместе с картофелем.
Если хочется сэкономить время, то можно все делать прямо в форме для выпекания.
Отправить ее в духовку на 50 минут и держать до появления золотистой корочки.
Когда печеный картофель остынет, можно посыпать его свежим укропом.
- Картофель — 1 кг
- Лед — 200 г
- Растительное масло — 2-3 ст.л.
- Розмарин — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Сливочное масло — 3 ст.л.
Приготовление
Очистить овощ от кожуры, залить водой и добавить лед, накрыть крышкой и дать настояться 7 минут. Такая процедура поможет избавиться от лишнего крахмала.
Варить на сильном огне до кипения. Слить воду и дать корнеплодам остыть.
Смазать противень растительным маслом, сверху посыпать розмарином или другой ароматной приправой, а также измельченным чесноком.
Выложить картофель, присыпать черным перцем. Не забывай о сливочном масле – с ним будет еще вкуснее.
В духовке запекать 40-45 минут при температуре 200 градусов. За 5-10 минут до готовности включить режим конвекции, если такой есть. Это нужно, чтобы блюдо подрумянилось.
Рецепт с чесноком и сыром
Рецепт с чесноком и сыром
Shutterstock
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Твердый сыр — 50 г
- Сметана 20% - 2 ст.л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп
- Соль — ½ ч.л.
- Смесь перцев — по вкусу
Приготовление:
Картошку помыть и отварить. Следи за тем, чтобы она не переварилась.
Это будет начинка. Мелко нарежь чеснок, сыр натри на мелкой терке, добавь сметану и хорошо все перемешай.
Будет вкуснее и ароматнее, если использовать смесь перцев (душистый, белый, красный и черный молотый).
Когда овощи остынут, сделать на них крестообразную выемку толщиной 2 см.
Фаршируем овощи, полностью заворачиваем их в фольгу.
Запекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут.
- Картофель — 1 кг
- Оливковое масло — 2-3 ст.л.
- Твердый сыр — 250 г
- Сметана — 180 г
- Бекон – 300-350 г
- Лук зеленый — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
Часть бекона нарезать кубиками, другую часть и сыр — полосками.
Вымыть корнеплоды, сделать мелкие надрезы по всей поверхности, еще раз помыть, просушить, полить оливковым маслом и посолить.
В разрезы вставить полоски бекона, сверху смазать маслом, выложить на противень и отправить запекаться, пока овощи не станут румяными.
В это время на оливковом масле обжарить кубики бекона.
Достать картофель, вставить бекон и печь еще 5-10 минут.
Когда блюдо будет готово, полить сметаной, посыпать кубиками бекона и зеленым луком.