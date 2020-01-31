Восемь простых рецептов картошки, запеченной целиком

Вкус печеной картошки на костре, знакомый из детства, забыть невозможно. Что делать, если хочется ее съесть сейчас, а возможности поехать на природу нет? Выход есть: можно запечь картофель в духовке, при этом использовать разные способы: печь его целиком с кожурой, в фольге и т.д. Получится ничуть не хуже, чем на огне.

Мы подобрали лучшие рецепты любимой закуски с румяной и хрустящей корочкой, которую ты легко повторишь дома. Благодаря специям и другим продуктам получится блюдо, которое можно приготовить даже для гостей.

Со специями

Ингредиенты