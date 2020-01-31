Пт, 31.01.2020

А МЫ СЧИТАЕМ! ⟩ Десять ситуаций, которые мужчины не считают изменой

Измены. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

С чего начинается измена: c фантазий, флирта, поцелуя? У женщин свое представление на этот счет. И чаще всего c мужским оно не совпадает, утверждает «Лиза».

Если ты застукала своего партнера за одним из этих занятий, то знай - он не поймет твоего возмущения. Ведь ничего особенного не происходит. Ну, на его взгляд. Итак, что же в порядке вещей, с точки зрения мужчины.

1. Мастурбировать

Самоудовлетворение — это нормально. Кажется, ты хорошо понимаешь это, и все же узнав, что партнер этим занимается, задаешь себе кучу вопросов: «Кого он представляет, когда занимается этим?», «Ему чего-то не хватает в наших отношениях?». Ты становишься одержимой идеей, что раз он занимается мастурбацией, то со мной «что-то не так».  Мужчины, как правило, более прагматичны, чем мы, особенно в сексуальных вопросах. Если они «хотят», то прямо здесь и сейчас. Любимой нет рядом? Не проблема: «Cправлюсь сам». Более того, подобное «сольное выступление» для них не имеет ничего общего с отношениями и тем более им не вредит. И, как уверяют сами мужчины, это просто самый быстрый и доступный способ выпустить пар. При том они даже не подозревают, что для тебя это равносильно эмоциональной измене. 

2. Смотреть порно 

Застав партнера за просмотром порнофильма, ты неосознанно начинаешь проводить параллель между собой и порноактрисой. Начинает казаться, что у тебя не тот размер груди, недостаточно упругая попа или не тот цвет волос. Внутренний голос кричит: «Купи сексуальный комплект, сделай грудь, накачай попу». И вот ты уже одержима идеей стать для него единственной порнозвездой. Но стоит ли игра свеч, если для него посмотреть эротический фильм — это то же самое, что посмотреть интересный боевик? 

3. Проводить время с коллегой / подругой

«Мы просто друзья» — фраза, которая действует на тебя как красная тряпка на быка. Если ты замечаешь, что твой любимый часто проводит время с новой сотрудницей, единственная мысль, которая вертится у тебя в голове в этот момент: «Казнить нельзя помиловать». А где будет стоять запятая, зависит уже только от его дальнейших действий.

4. Эмоционально изменять / фантазировать

Для нас, женщин, измена начинается уже с чувств. А для мужчин — непосредственно с действий. Поэтому фантазии, допустим, об Анджелине Джоли, для него не повод для переживаний. Конечно, партнеры не должны смотреть всю жизнь только друг на друга, они могут воображать кого-то другого. Но только до тех пор, пока об этих фантазиях не прознала ревнивая партнерша.

5. Общаться с бывшей

У каждого человека есть прошлое — это неизбежная часть нашей жизни. Вопрос только в том, не пересекается ли это прошлое с настоящим. Иногда недобросовестные мужчины держат «бывших» на коротком поводке, как запасной вариант. Эдакие непойманные преступники, ведь, по сути, они не изменяют. Только для тебя это равнозначно вторжению чужого человека в пространство, которое принадлежит только вам двоим. Ведь ты понимаешь, что часто такая эмоциональная измена может представлять большую угрозу, чем просто секс.

6. Проводить время без тебя

Иметь личное пространство, особенно в отношениях, важно и нужно. Но когда партнер начинает слишком много времени проводить в своем отдельном от тебя «мире», ты начинаешь бить тревогу. 

7. Флиртовать с другими 

«Смотрит на других, флиртует — хочет изменить», — так думаешь ты. А что для него? Улыбнулся прохожей — «Да это же просто из вежливости», оставил официантке много чаевых — «Так это просто порядочность». Вот только для тебя их «вежливость» и «порядочность» — это синонимы фразе «давай познакомимся».

8. Отдыхать без тебя

Вступая в отношения, партнер, можно сказать, дает неформальный обет верности: «И в горе, и в радости». Но если вместо этого он, например, празднует повышение с коллегами и заливает свое горе с друзьями, а не с тобой, ты чувствуешь некое предательство по отношению к себе. Ведь обещание было нарушено, пусть и в таком контексте.

9. «По-дружески» обнимать противоположный пол

Понятие «измена» у всех настолько разное, что кого-то терзает совесть после эротического сна, а кто-то открыто флиртует с другими и считает это нормальным. Для тебя в рамки понятия «измена» укладывается не только секс, но и много других действий. Включая любое телесное взаимодействие с противоположным полом, даже в дружеском формате.

10. Не удалять аккаунт на сайте знакомств

«Он меня не любит» — первая мысль, которая тебя посещает, когда натыкаешься на профиль партнера на сайте знакомств. Вторая — взломать все пароли и устроить слежку. И, наконец, третья — не выдержать и прямо сказать ему об этом. А на десерт твое самое любимое — начать копаться в себе. И все для чего? Для того, чтобы услышать, что у него, видите ли, просто «спортивный интерес».

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