А МЫ СЧИТАЕМ! ⟩ Десять ситуаций, которые мужчины не считают изменой

С чего начинается измена: c фантазий, флирта, поцелуя? У женщин свое представление на этот счет. И чаще всего c мужским оно не совпадает, утверждает «Лиза».
Если ты застукала своего партнера за одним из этих занятий, то знай - он не поймет твоего возмущения. Ведь ничего особенного не происходит. Ну, на его взгляд. Итак, что же в порядке вещей, с точки зрения мужчины.
1. Мастурбировать
Самоудовлетворение — это нормально. Кажется, ты хорошо понимаешь это, и все же узнав, что партнер этим занимается, задаешь себе кучу вопросов: «Кого он представляет, когда занимается этим?», «Ему чего-то не хватает в наших отношениях?». Ты становишься одержимой идеей, что раз он занимается мастурбацией, то со мной «что-то не так». Мужчины, как правило, более прагматичны, чем мы, особенно в сексуальных вопросах. Если они «хотят», то прямо здесь и сейчас. Любимой нет рядом? Не проблема: «Cправлюсь сам». Более того, подобное «сольное выступление» для них не имеет ничего общего с отношениями и тем более им не вредит. И, как уверяют сами мужчины, это просто самый быстрый и доступный способ выпустить пар. При том они даже не подозревают, что для тебя это равносильно эмоциональной измене.
Застав партнера за просмотром порнофильма, ты неосознанно начинаешь проводить параллель между собой и порноактрисой. Начинает казаться, что у тебя не тот размер груди, недостаточно упругая попа или не тот цвет волос. Внутренний голос кричит: «Купи сексуальный комплект, сделай грудь, накачай попу». И вот ты уже одержима идеей стать для него единственной порнозвездой. Но стоит ли игра свеч, если для него посмотреть эротический фильм — это то же самое, что посмотреть интересный боевик?
3. Проводить время с коллегой / подругой
«Мы просто друзья» — фраза, которая действует на тебя как красная тряпка на быка. Если ты замечаешь, что твой любимый часто проводит время с новой сотрудницей, единственная мысль, которая вертится у тебя в голове в этот момент: «Казнить нельзя помиловать». А где будет стоять запятая, зависит уже только от его дальнейших действий.
4. Эмоционально изменять / фантазировать
Для нас, женщин, измена начинается уже с чувств. А для мужчин — непосредственно с действий. Поэтому фантазии, допустим, об Анджелине Джоли, для него не повод для переживаний. Конечно, партнеры не должны смотреть всю жизнь только друг на друга, они могут воображать кого-то другого. Но только до тех пор, пока об этих фантазиях не прознала ревнивая партнерша.
5. Общаться с бывшей
У каждого человека есть прошлое — это неизбежная часть нашей жизни. Вопрос только в том, не пересекается ли это прошлое с настоящим. Иногда недобросовестные мужчины держат «бывших» на коротком поводке, как запасной вариант. Эдакие непойманные преступники, ведь, по сути, они не изменяют. Только для тебя это равнозначно вторжению чужого человека в пространство, которое принадлежит только вам двоим. Ведь ты понимаешь, что часто такая эмоциональная измена может представлять большую угрозу, чем просто секс.
6. Проводить время без тебя
Иметь личное пространство, особенно в отношениях, важно и нужно. Но когда партнер начинает слишком много времени проводить в своем отдельном от тебя «мире», ты начинаешь бить тревогу.
7. Флиртовать с другими
«Смотрит на других, флиртует — хочет изменить», — так думаешь ты. А что для него? Улыбнулся прохожей — «Да это же просто из вежливости», оставил официантке много чаевых — «Так это просто порядочность». Вот только для тебя их «вежливость» и «порядочность» — это синонимы фразе «давай познакомимся».
8. Отдыхать без тебя
Вступая в отношения, партнер, можно сказать, дает неформальный обет верности: «И в горе, и в радости». Но если вместо этого он, например, празднует повышение с коллегами и заливает свое горе с друзьями, а не с тобой, ты чувствуешь некое предательство по отношению к себе. Ведь обещание было нарушено, пусть и в таком контексте.
9. «По-дружески» обнимать противоположный пол
Понятие «измена» у всех настолько разное, что кого-то терзает совесть после эротического сна, а кто-то открыто флиртует с другими и считает это нормальным. Для тебя в рамки понятия «измена» укладывается не только секс, но и много других действий. Включая любое телесное взаимодействие с противоположным полом, даже в дружеском формате.
10. Не удалять аккаунт на сайте знакомств
«Он меня не любит» — первая мысль, которая тебя посещает, когда натыкаешься на профиль партнера на сайте знакомств. Вторая — взломать все пароли и устроить слежку. И, наконец, третья — не выдержать и прямо сказать ему об этом. А на десерт твое самое любимое — начать копаться в себе. И все для чего? Для того, чтобы услышать, что у него, видите ли, просто «спортивный интерес».