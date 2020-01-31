А МЫ СЧИТАЕМ! ⟩ Десять ситуаций, которые мужчины не считают изменой

Если ты застукала своего партнера за одним из этих занятий, то знай - он не поймет твоего возмущения. Ведь ничего особенного не происходит. Ну, на его взгляд. Итак, что же в порядке вещей, с точки зрения мужчины.

1. Мастурбировать

Самоудовлетворение — это нормально. Кажется, ты хорошо понимаешь это, и все же узнав, что партнер этим занимается, задаешь себе кучу вопросов: «Кого он представляет, когда занимается этим?», «Ему чего-то не хватает в наших отношениях?». Ты становишься одержимой идеей, что раз он занимается мастурбацией, то со мной «что-то не так». Мужчины, как правило, более прагматичны, чем мы, особенно в сексуальных вопросах. Если они «хотят», то прямо здесь и сейчас. Любимой нет рядом? Не проблема: «Cправлюсь сам». Более того, подобное «сольное выступление» для них не имеет ничего общего с отношениями и тем более им не вредит. И, как уверяют сами мужчины, это просто самый быстрый и доступный способ выпустить пар. При том они даже не подозревают, что для тебя это равносильно эмоциональной измене.

2. Смотреть порно

Застав партнера за просмотром порнофильма, ты неосознанно начинаешь проводить параллель между собой и порноактрисой. Начинает казаться, что у тебя не тот размер груди, недостаточно упругая попа или не тот цвет волос. Внутренний голос кричит: «Купи сексуальный комплект, сделай грудь, накачай попу». И вот ты уже одержима идеей стать для него единственной порнозвездой. Но стоит ли игра свеч, если для него посмотреть эротический фильм — это то же самое, что посмотреть интересный боевик?

3. Проводить время с коллегой / подругой

«Мы просто друзья» — фраза, которая действует на тебя как красная тряпка на быка. Если ты замечаешь, что твой любимый часто проводит время с новой сотрудницей, единственная мысль, которая вертится у тебя в голове в этот момент: «Казнить нельзя помиловать». А где будет стоять запятая, зависит уже только от его дальнейших действий.

4. Эмоционально изменять / фантазировать

Для нас, женщин, измена начинается уже с чувств. А для мужчин — непосредственно с действий. Поэтому фантазии, допустим, об Анджелине Джоли, для него не повод для переживаний. Конечно, партнеры не должны смотреть всю жизнь только друг на друга, они могут воображать кого-то другого. Но только до тех пор, пока об этих фантазиях не прознала ревнивая партнерша.

5. Общаться с бывшей