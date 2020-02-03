Бывшую танцовщицу и куртизанку приговорили к расстрелу за передачу противнику сведений, которые якобы привели к гибели нескольких дивизий солдат в военное время. Предполагается, что дама получила их от французских представителей военной и политической элиты. Многие историки ставят под сомнения шпионские таланты Хари, но никто не оспаривает ее репутацию гениальной соблазнительницы. Портал Wday.ru составил пять секретов ее притягательности.

Любознательность и эрудиция

Нидерландка Маргарет Гертруда Зелле — настоящее имя Маты Хари — в 18 лет вышла замуж за мужчину на 20 лет старше ее. С мужем девушка уехала в Индонезию. Супруг оказался алкоголиком, больным сифилисом и нередко поднимал на жену руку. Спасение от несчастливого брака Маргарет нашла в танцах и книгах. Она изучала индонезийскую историю и культуру, а в свободное время занималась национальными танцами. Позже благодаря этим знаниям и навыкам Зелле смогла выступать в Европе и поддерживать беседы с дентальными из любых кругов.

Красивая легенда

Больше, чем красивая внешность Маты Хари, мужчин притягивал созданный ею вокруг себя ореол таинственности. Она взяла имя, которое в переводе с малайского означает «Око дня». Выдумала историю жизни, куда вплела королевские корни и воспитание, полученное в восточном монастыре. Маргарет создала экзотический образ и разжигала в кавалерах любопытство.

Смелость

Мата Хари стала пионером европейского стриптиза. До нее на публике раздевались лишь артистки кабаре во время низкопробных увлекательных шоу. Маргарет предложила цивилизованному миру эротический танец, которого не нужно было стесняться. Мужчины находились в ее власти. Меж тем девушка не умела танцевать. Это подтверждала она сама в письмах и дневниковых записях. Зелле не строила иллюзий и знала: люди приходили на выступления потому, что желали видеть ее наготу.

Любовь к нарядам

Не все девушки любят и умеют красиво наряжаться. Но вопреки расхожему мнению женская страсть к роскошным платьям притягивает мужчин. Потакая капризам возлюбленной, ухажер чувствует над ней власть. Это понимала и Мата Хари. Куртизанка брала от поклонников все, что они давали: украшения, меха, платья. Она же платила им вниманием, чувством собственной важности и избранности.

Деликатность