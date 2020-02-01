В каких случаях ботокс и филлеры не помогут

Для начала давайте разберемся, с какими задачами справляются ботулинотерапия и аугментация филлерами.

Ботулинотерапия показана пациенткам, которые хотят избавиться от мимических морщин (гусиных лапок, морщинок в области лба, переносицы, вокруг рта). Если у вас есть привычка морщиться или жмуриться, которую вы не в силах победить самостоятельно, вам поможет токсина ботулизма. Кстати, абсолютно безопасное вещество, препарат применяется у детей, начиная с 2-летнего возраста (с его помощью лечат спастичность). Ботокс блокирует нервные импульсы и помогает бороться с гримасничаньем. Также он позволяет решать ряд специфических задач: гипергидроз, визуальное сужение овала лица, избавление от возрастных тяжей платизмы у спортсменов и худых людей.

Инъекции филлеров бывают на основе нескольких препаратов: гиалуроновой кислоты, гидроксипатита кальция и полимолочной кислоты. Филлеры выполняют три задачи: заполнение глубоких морщин, восполнение объемов (например, в скуловой зоне, в области губ и нижней трети лица) и контурная пластика. Здесь филлеры выполняют функцию нитей — создают каркас для мягких тканей лица, поэтому чаще всего для этих целей используются филлеры на основе полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция. Филлеры отлично справляются с поставленными перед ними задачами и часто используются в комплексе с другими процедурами или хирургическими вмешательствами, так как вместе помогают достигать отличных результатов.

На сегодняшний день в эстетической медицине не ставится вопрос или-или. Филлеры или ботокс, пластика или филлеры, аппаратное омоложение или хирургическое вмешательство. Грамотные специалисты стараются использовать все возможности омоложения: и инъекционные методики, и лечение на аппаратах, и прибегать к оперативным вмешательствам там, где это необходимо. Лучший результат омоложения получается тогда, когда специалист умеет решать поставленную перед ним задачу разными способами и с наименьшими потерями для пациента. И там, где это возможно, старается обходиться малоинвазивными (нехирургическими) способами омоложения. Так как сегодня эстетическая медицина развивается семимильными шагами, особенно это касается аппаратного омоложения. Появляется все больше и больше интересных и эффективных аппаратов, насадок, которые могут заменить собой скальпель пластического хирурга или, во всяком случае, отсрочить визит к нему на длительный период.