Как справиться с проблемой жирных волос

Небрежный вид, потеря объема, а вместе с ним и настроения — неприятные симптомы, с которыми сталкиваются обладательницы жирных волос. Причем девушка может ежедневно следить за чистотой волос, однако, справиться с проблемой не так просто. Мы решили поделиться советами, которые помогут если не полностью справиться с проблемой, то значительно улучшить ситуацию.

Моем голову с утра

Как известно, активнее всего сальные железы работают в ночное время, поэтому идея помыть голову перед сном, чтобы с утра поспать чуть дольше, не подходит обладательницам жирных волос. Трихологи советуют мыть голову с утра или до обеда: волосы не потеряют свежесть до вечера.

Тщательно выбирайте средства по уходу за волосами

Одна из главных ошибок девушек — неправильный подбор ухаживающих средств, которые могут только усугубить ситуацию. Часто мы думаем, что у нас жирные волосы, и покупаем средства для данного типа волос, на деле же оказывается, что проблема кроется в жирности кожи головы, и шампунем вы лишь усугубляете состояние волос. Если вы не можете самостоятельно определиться с подходящим средством, не стесняйтесь проконсультироваться со своим мастером в салоне.

Промывайте голову несколько раз

После того, как вы нашли средство мечты, необходимо научиться правильно его использовать. Если вы считаете, что промыть голову можно с одного раза, вы заблуждаетесь. Чем длиннее и гуще ваши волосы, тем больше времени вы должны тратить на водный ритуал. Если не уделять волосам достаточно внимания, со временем не до конца очищенные поры забьются и могут возникать локальные воспаления, а также начнутся проблемы с поступлением питательных веществ в волосяную луковицу.

Питание — ключ к здоровым волосам

«Ты то, что ты ешь» — трудно не согласиться с данным выражением. Постоянный фаст-фуд, слабость к острой и соленой пище приводит к плачевному состоянию не только волос, но и всего организма. Вместо очередной порции картофеля фри, сделайте полезный салат, заправленный оливковым маслом — уже через пару недель скорректированного рациона вы заметите положительные изменения.

Используйте скраб

Консультанты в магазине профессиональной косметики предложат вам на выбор множество скрабов, однако лучший скраб — сделанный самостоятельно, тем более вы легко с этим справитесь.

Что нам понадобится:

- Четверть столовой ложки морской соли.

- Столовая ложка овсяных хлопьев.

- Очищенная вода.