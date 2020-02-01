Три продукта для завтрака против жира на животе

При слишком строгом питании во время диеты организм подвергается стрессу, что мешает потере веса - высвобождается гормон кортизол, вызывающий повышение уровня сахара в крови и выделение инсулина.

В результате сахар быстро проникает в клетки и накапливается в виде жира в области живота. Данный процесс подавляется при регулярном завтраке с правильными ингредиентами. При этом необходимое условие для снижения массы тела - отрицательный баланс калорий.

Белок в бобовых

«Бобовые - идеальный источник клетчатки, белков и углеводов», - объясняет доктор Либби Миллс, пресс-секретарь немецкой Академии питания и диетологии, на страницах издания Focus.

Если вы не можете представить себе сытный британский завтрак с бобами, беконом и яйцом, есть много других вариантов введения ценного источника белка в первый прием пищи.

Например, фасоль можно добавить в омлет или в овощной смузи.

Полезные жиры в орехах

Орехи богаты здоровыми, ненасыщенными жирными кислотами, белком и клетчаткой.

В недавнем исследовании было установлено, что люди, которые ежедневно съедали небольшую часть орехов (14 граммов), лучше контролировали массу тела.

Орехи поддерживают постоянный уровень сахара в крови в течение долгого времени, предотвращая тем самым скорое появление чувства голода после приема пищи.

Клетчатка в листовых овощах

Зеленые листовые овощи (шпинат, руккола, салат и так далее), содержат много витамина С, который подавляет воспалительные процессы в организме.