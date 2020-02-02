Бьюти-блогер Гоар Аветисян беременна

В последний день января звезда поделилась радостной новостью со своими почти 7 миллионами подписчиков. Аветисян призналась, что ждет ребенка, пишет Cosmo.

Спасибо , Господи за то, что осуществляешь самые несбыточные мечты,

- написала Гоар под фото.

Поклонники от души порадовались за бьюти-волшебницу. «Поздравляю тебя, дорогая. Дай бог крепкого здоровья», «Вы будете замечательной мамой!», «Ураааа, как же мы рады за вас», «Дети — это бесценное счастье!» — засыпали комплиментами и поздравлениями Гоар фолловеры.