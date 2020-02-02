Бьюти-блогер Гоар Аветисян беременна

Известный бьюти-блогер Гоар Аветисян ждет ребенка. Радостным событием визажист поделилась со своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животиком, пишет Супер.
В последний день января звезда поделилась радостной новостью со своими почти 7 миллионами подписчиков. Аветисян призналась, что ждет ребенка, пишет Cosmo.
Спасибо , Господи за то, что осуществляешь самые несбыточные мечты,
- написала Гоар под фото.
Поклонники от души порадовались за бьюти-волшебницу. «Поздравляю тебя, дорогая. Дай бог крепкого здоровья», «Вы будете замечательной мамой!», «Ураааа, как же мы рады за вас», «Дети — это бесценное счастье!» — засыпали комплиментами и поздравлениями Гоар фолловеры.
26-летняя гуру мейкапа Гоар Аветисян прославилась и своей борьбой за фигуру. Визажисту и бьюти-блогеру удалось в прошлом году похудеть более чем на 40 килограммов.