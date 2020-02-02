Мать Тимати высказалась на тему разводов и рассказала о расставании сына с Аленой Шишковой

Несколько часов назад Симона в очередной раз поделилась своим мнением с подписчиками — на сей раз на тему разводов. Юнусова поделилась собственным опытом: она рассказала, как она и ее дети, Тимати и его младший брат Артем, приняли это родительское решение.

Тема для меня сложная и болезненная. Развод родителей и чувства детей в этой ситуации. Я хорошо помню, как переживали этот период мои сыновья. Старшему было 9,5 лет, второму — 6. Казалось, что младший еще маленький, и я не очень за него беспокоилась, а оказалось совсем наоборот. Он переживал тяжелее и глубже... Папа нашел нужные на тот момент слова и объяснил, что навсегда останется для сыновей поддержкой и опорой, но маленьким детям это трудно понять (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поделилась Симона.

Мама рэпера добавила, что в этот непростой период дети часто начинают проявлять агрессию, которая является для них лишь защитным механизмом. Симона также посоветовала не транслировать свою ревность и боль на малышей:

Новые тети и дяди своим появлением не заменяют маму и папу, они просто становятся друзьями, или нет. Нельзя свою ревность и боль по несостоявшейся семье переносить на ребенка! Знаю, о чем говорю, так как сама ревновала очень... Оба родителя должны работать над тем, чтобы ребенок пережил развод с минимальными психологическим травмами, а для этого нужно просто на время перестать себя жалеть и начать думать о том, что чувствуют дети.

В комментариях Симоне интернет-пользователи сразу же завалили Юнусову многочисленными вопросами: большинство из них касались расставания Тимати с Аленой Шишковой и новой возлюбленной Анастасии Решетовой.

Так, многие интересовались, как дочь Алены и Тимати, Алиса, относится к новой избраннице отца и их маленькому сыну Ратмиру. На вопрос подписчицы о том, переживает ли Алиса по поводу того, что теперь у ее звездного папы появилась новая семья, Симона ответила кратко:

Конечно переживает.

При этом мама Тимати уточнила, что Алиса очень любит младшего брата и не ревнует отца к нему. Подобных чувств девочка не испытывает и по отношению к Анастасии Решетовой. Симона также призналась, что не пыталась помирить сына с его экс-возлюбленной Аленой Шишковой, потому что убеждена, что не имеет права вмешиваться в чужую жизнь. Юнусова также рассказала о своих отношениях с мамой Алисы.

Я всегда стараюсь поддерживать Алену,

— отметила Симона.

На замечания подписчиков, что Тимати не был официально женат ни на одной из своих возлюбленных, мама рэпера поделилась своим мнением, что "ответственность не измеряется штампом". Юнусова также рассказала, что ее бывший муж по-прежнему общается как со своими сыновьями, так и с внуками.