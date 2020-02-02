Гороскоп любви и романтических отношений на февраль 2020

Февраль будет насыщенным настолько, что романтические отношения для многих отойдут на второй план. Нужно сосредоточиться на работе, уделить внимание домашним делам, определиться с планами на будущее, целями и приоритетами. Не так-то много времени и сил остается на свидания, задушевные разговоры или поиск пути к сердцу любимого человека, пишет Lady.mail.ru.
Но это не значит, что романтику придется отложить до весны! Вторая половина февраля подходит для того, чтобы проявлять инициативу, делать сюрпризы, удивлять тех, кому хочется понравиться. В это же время многие смогут показать себя с лучшей стороны, заинтересовать окружающих.
Овнов ждет многообещающий февраль. Он благоприятен для знакомств. Чем больше ты общаешься с людьми, которые разделяют твои увлечения и интересы, тем выше шанс, что начнется какая-то красивая романтическая история. Уже существующие отношения становятся более глубокими, важными для обоих.
Тельцам февраль принесет немало волнений. Общение с окружающими становится более сложным, чем обычно: тебя часто понимают неправильно, и любимый человек тут – не исключение. Но серьезных проблем не возникнет, если ты проявишь терпение и будешь искренне интересоваться тем, что чувствуют другие.
Для Близнецов февраль сложится благоприятно, если представители знака сами не станут все усложнять. Ты становишься более ревнивой и подозрительной, чем обычно, все время ждешь чего-то плохого – и сама устаешь от этого. К тому же ты переоцениваешь возможности любимого человека и обижаешься, если он не может исполнить все твои желания.
У Раков в феврале будет особенно много дел; представителям знака предстоит достичь важных целей. Романтическим отношениям ты уделяешь не слишком много внимания, но это не беда – они все равно складываются достаточно гармонично. Ракам, которые ищут свою любовь, стоит присмотреться к коллегам и деловым партнерам.
Львы не витают в облаках и реально оценивают ситуацию. Это очень помогает решать проблемы и менять жизнь к лучшему; на личные отношения это тоже распространяется. Ты не строишь иллюзий и стараешься по-настоящему понять любимого человека. Он будет тебе за это очень благодарен.
Девам нужно быть внимательными. Февраль – месяц, когда не все так просто, как кажется на первый взгляд. Своей интуиции ты можешь доверять, а вот тому, что говорят другие – не всегда. Не спеши принимать решения, которые повлекут за собой серьезные перемены в личной жизни. Сначала нужно все как следует обдумать.
В первой половине февраля Весы получат массу приятных сюрпризов. Это отличное время для свиданий и общения с теми, кто тебе дорог. Хочешь новых знакомств? В них тоже не будет недостатка. Вторая половина месяца будет посложнее: тут возможны какие-то неприятные события, разочарования.
Скорпионам в феврале будет трудновато ладить с окружающими, и даже с любимым человеком едва ли удастся избежать разногласий. Старайся сглаживать острые углы; в твоих силах не допустить серьезных конфликтов. Не давай поводов для подозрений и ревности, чтобы они не омрачили ваши отношения.
Стрельцам стоит особенно внимательно следить за своим эмоциональным состоянием. Утратив равновесие, ты можешь говорить или делать то, о чем вскоре пожалеешь – понятно, что это не идет на пользу романтическим отношениям. Сохраняй спокойствие, принимай взвешенные решения, и все будет хорошо.
Козерогов февраль многим порадует, и романтические отношения тут не исключение. Не исключено, что именно сейчас сбудутся свои давние желания и смелые мечты. Возможны необычные встречи. Одна из них может изменить твою жизнь, если ты не растеряешься.
Водолеям не придется особенно беспокоиться: февраль складывается для них вполне удачно. Особенно благоприятным он будет для влюбленных представителей знака: романтические отношения становятся более яркими и глубокими, важными для обоих. Но и остальные не будут обижены: их ждет много интересных встреч и знакомств.
Рыбы в феврале будут особенно привлекательными; мало кто сможет противиться их обаянию. Приятно знать, что можешь покорить любого, не правда ли? Но ты выберешь именно того, кто тебе нужен – тут интуиция не ошибется. Сложившимся парам стоит запланировать на февраль путешествие, пусть и небольшое