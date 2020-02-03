ТОП-5 продуктов для здоровой и красивой кожи

о, что мы ежедневно едим, напрямую влияет на наш внешний вид. Чтобы нормализовать состояние кожи, нужно есть больше овощей и свежих фруктов, пишет clutch.ua.

Миндаль

В этом орехе содержатся жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также витамин молодости — биотин. Миндаль считается прекрасным источником кальция, железа, магния, фосфора и калия. Его обязательно стоит употреблять людям, которые тщательно следят за своей фигурой и внешним видом.

Помидоры

В этом диетическом продукте содержится большее количество витамина С, который обеспечивает упругость кожи. Специалисты рекомендуют употреблять помидоры в свежем виде, чтобы получить как можно больше полезных свойств.

Шпинат

Очень полезный и универсальный продукт, который можно добавлять в большое количество блюд. Листья шпината насыщены множеством полезных витаминов. Один из них — бета-каротин, который благотворно влияет на организм.

Ягоды

Полезные вещества, содержащиеся в ягодах, помогают выработке коллагена, который отвечает за гладкость и упругость кожи.

Черный шоколад