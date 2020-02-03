ЗА УШИ НЕ ОТОРВЕШЬ ⟩ Настощий украинский борщ

Ингредиенты

Картофель – 3-4 крупных штуки

Лук - 1 штука

Капуста белокочанная – четверть кочана

Лавровый лист – 2 шт

Томатная паста – 1 небольшая баночка

Мясо – 500 г

Морковь – 1 штука

Свекла – 1-2 штуки (по желанию)

Приготовление

В кастрюлю, в которой будет готовиться суп, выкладываем заранее обработанное от пленок мясо и ставим на огонь. Мясо предварительно можно слегка обжарить. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и начинаем подготавливать овощи. Картофель очищаем от кожуры, режем соломкой.

Выкладываем картофель в отдельную мисочку и отставляем в сторону. Лук нарезаем кубиками и пассеруем на сковороде. Когда лук обжарился, добавляем к нему натертую на терке свеклу и морковь. Продолжаем обжаривать овощи, при этом огонь необходимо уменьшить.

Когда овощи почти готовы, добавляем к ним баночку томатной пасты. Еще немного обжариваем овощи вместе с томатной пастой и выключаем огонь. Отставляем овощи в сторону. Белокочанную капусту очищаем от грязных листьев, обмываем водой. Для приготовления борща нам понадобится четверть кочана. Шинкуем капусту и выкладываем ее в ту же мисочку, где лежит картофель.

Далее проверяем готовность мяса. Когда мясо почти готово, выкладываем в кастрюлю картофель и капусту. Также в кастрюлю кладем лавровый лист для аромата. Необходимо посолить содержимое кастрюли.

Во время приготовления супа необходимо следить, чтобы бульон сильно не выкипал. Готовить суп надо на среднем огне. Когда капуста и картофель почти готовы, добавляем к содержимому нашу заправку из овощей и еще томим супчик на маленьком огне не более пяти минут.