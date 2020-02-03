ВИДЕО ⟩ Константин Богомолов снял на видео обнаженную Ксению Собчак

«Блондинка в шоколаде» еще в сентябре прошлого года намекнула, что стала ведущей Первого канала. Тогда Ксения опубликовала ироничное видео, в котором разговаривала по телефону. «Привет, Андрей! Он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться!» — сообщила собеседнику теледива. Однако тогда Собчак так и не вышла в эфир.

Сегодня бывшая ведущая «Дома-2» поделилась еще одним видео, которое также было снято в ванной. Звезда с полотенцем на голове якобы задремала и не заметила, как из ванны стала выливаться вода. Ксению разбудил телефонный звонок. «Да? Привет, Андрей! Что? Затопила? Прости, я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу. Тебе, кстати, не помешал бы ремонт», — заявила светская львица собеседнику.