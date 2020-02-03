КАК ХОРОША ⟩ Анфиса Чехова показала очередную сексуальную позу для йоги

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала в Instagram о своих регулярных занятиях йогой. По словам звезды, одна тренировка включает целый комплекс упражнений, благодаря которым светской львице удается всегда поддерживать тело в тонусе и в то же время очищать свои мысли от ненужных тревог и переживаний.

«За время занятий семь потов сходит и мышцы потом болят. Но вместе с тем, эта йога помогает мне быть в контакте не только с моим телом, но еще останавливать беспокойный ум и прислушиваться к тихому голосу своей души», — поделилась Чехова.

Свой пост теледива сопроводила фотографией, на которой стоит в позе для йоги. Занять верное положение ей помогает тренер.

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram