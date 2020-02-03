Вещи на кухне, которыми мы пользуемся неправильно

Чесночница

Самое неприятное в чесноке — процесс его очистки от шелухи. Чаще всего она плотно прилегает к зубчику. Из-за этого у хозяек уходит много времени на то, чтобы отделить чеснок от шелухи. Но всегда есть выход из ситуации — лучше не чистить чеснок вообще. Вам нужно срезать только жесткий кончик и положить целый зубчик в пресс для чеснока. Это устройство сделает все за вас: очистит от шелухи и размельчит чеснок.

Блендер

Как вы взбиваете фрукты и овощи в блендере? Закидываете все в чашу, накрываете крышкой и нажимаете на кнопку? Скорее всего, вы делаете все неправильно. Если не знать определенных правил использования блендера, можно быстро вывести его из строя. Лучше всего класть ингредиенты по очереди: сперва мягкие и жидкие, дальше семена, зелень, фрукты и овощи, только в конце лед или другие твердые вещества. В случае, если вы с самого начала положите в блендер что-то твердое, ножам будет сложнее справиться с перемалыванием продуктов в единую массу.

Ниша под духовкой

Обычно в этой части духового шкафа хозяйки хранят сковородки и запасные противни. Или вовсе оставляют это пространство пустым. Производители придумали нишу для того, чтобы вы могли ставить в нее приготовленные блюда. Ведь во время готовки там скапливается теплый воздух, который не позволяет еде остывать.

Ложка для спагетти

Вы никогда не задумывались о том, для чего же в ложке для спагетти придумали отверстие? Оно нужно для того, чтобы вы могли отмерить идеальную порцию пасты. Конечно, с определенными видами макарон этот трюк не пройдет, но вот любые длинные макароны лучше отмерять с помощью этой ложки. Итальянские шеф-повара подсчитали, что в отверстие помещается около 80 граммов макарон. Это считается эталонным размером порции на одного человека.

Отверстие в разделочной доске

Чаще всего его используют, чтобы повесить доску на крючок. Но на самом деле оно предназначено для того, чтобы аккуратно ссыпать нарезанные овощи в миску. Так кусочки не разлетаются в разные стороны, и хозяйкам не приходится собирать по всей кухне нарезанные продукты.

Сотейник