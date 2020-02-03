Пять предметов одежды, которые вредят твоему здоровью

Слишком узкие джинсы и брюки

Этот предмет одежды, наверное, есть в гардеробе каждой девушки. Мы любим джинсы скинни за то, что они сочетаются со многими видами топов, а также отлично смотрятся практически с любой парой обуви. Но в погоне за хорошим внешним видом, девушки иногда забывают о здоровье и не задумываются, что безобидные даже джинсы могут негативно на него влиять.

Да, узкие джинсы бывают разными. Если внимательно их выбирать и найти подходящий размер, то ничего страшного в них нет. Однако экстремально обтягивающие модели могут навредить некоторым органам, сосудам, мышцам и кровообращению. А это чревато неприятными последствиями: может появиться варикоз, боли в позвоночнике и тазобедренных суставах.

Поэтому когда ты снимаешь джинсы или брюки в конце дня и видишь глубокие следы от швов, чувствуешь тяжесть и замечаешь, что ноги опухли, лучше от такой вещи избавиться.

Синтетические вещи

Синтетика бывает разной. Прогресс в производстве тканей не стоит на месте, и сейчас выпускают высокотехнологичные синтетические материалы, которые позволяют коже «дышать» и не доставляют дискомфорт.

Но зачастую одежда их технологичных тканей стоит дороже, так как такое производство еще не сильно распространено. Поэтому девушки продолжают покупать дешевые синтетические вещи, от которых только один вред. Они не согревают в холодную погоду, в жаркую ты начинаешь сильно потеть в них. Кроме того, синтетическая одежда электризуется и легко впитывает неприятные запахи, от которых потом сложно избавиться.

Также синтетика может вызывать аллергические реакции и грибковые инфекции из-за сильного потоотделения.

Резиновая обувь

Обувь из натуральных качественных материалов даже в масс-маркете иногда стоит недешево. Поэтому мы, не задумываясь, покупаем модели из резины и полиуретана. Их плюс в том, что долго держат форму и зачастую неплохо смотрятся. Однако такая обувь очень опасна для здоровья.

Во-первых, нет никакой циркуляции воздуха. Наверняка ты замечала мокрые ноги, придя домой, несмотря на сухую погоду. Это идеальная среда для развития грибковых инфекций.

Во-вторых, обувь из резины и полиуретана обычно не растягивается (в отличие от кожаной), поэтому если пара ботильонов хоть немного тебе жмет, то она будет деформировать ногу, что приведет к искривлению пальцев, появлению шишек и плоскостопия.

В-третьих, резиновая обувь имеет свойство «сжиматься» при охлаждении. Так что не удивляйся, если утром ты чувствовала себя комфортно, а к вечеру размер обуви как будто бы уменьшился на пару единиц.

Узкие бюстгальтеры, потерявшие форму бра

К выбору нижнего белья всегда стоит подходить очень внимательно, так как оно контактирует с важными и нежными органами твоего тела. Что касается бюстгальтера, то он должен плотно прилегать к груди, но не перетягивать ее (это относится и к лямкам, и к поясам).

У бра есть определенный срок годности. Он зависит от того, насколько часто ты носишь тот или иной бюстгальтер. Если ты стала замечать, что пояс растянулся или наоборот стал тебе мал, под грудью появляются боли, то его нужно срочно заменить. Неудобный бюстгальтер приводит к травмам позвоночника, плохому оттоку лимфы, искривлению осанки и даже образованию опухолей — раку груди.

Покрашенная одежда и обувь

Некачественные дешевые крашенные материалы имеют свойство отпечатываться на коже и другой одежде, особенно если происходит контакт с влагой. Это, конечно же, негативно влияет на кожу. Повезет, если ты отделаешься легким раздражением, а не серьезной сыпью или аллергией.