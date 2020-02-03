Продукты, которые помогут избавиться от тяги к сладкому

Вы когда-нибудь пробовали отказаться от сахара так, чтоб совсем? Не только чай-кофе без него пить, но и вырезать из рациона все конфеты, пирожные, хлеб, соусы, вообще все, что содержит сахар в своем составе? Если да, то знаете: это нелегко. Приходится буквально за руки себя держать, чтобы не сорваться хотя бы на крошечную печенюшку. Некоторых даже кошмары по ночам мучают, настолько плохо идет отвыкание от сахара.

И как тут быть, когда врачи в один голос твердят, что без сладкого ваша жизнь станет только краше и здоровее? Австралийский диетолог Джессика Сепель назвала пять продуктов, которые помогут избавиться от сахарной зависимости. Причем специалист утверждает, что процесс отвыкания пойдет очень быстро и почти безболезненно.

1. Курица

Куриное мясо — самое популярное во всем мире прежде всего в силу доступности. И это тот случай, когда недорогой продукт еще и очень полезен. Тем более что рецептов блюд из курицы великое множество.

«Куриное мясо содержит много белка, который дает ощущение сытости и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Ешьте курицу на обед и ужин, включайте белок в каждый свой прием пищи, и ваша тяга к сладкому отступит», — уверяет Джессика.

2. Бобовые

Чечевица, нут, горох и фасоль будут отличной альтернативой мясу и курице. Они богаты растительным белком, насыщают на совесть, не содержат жира и холестерина и содержат множество полезных микроэлементов вроде железа и магния.

«Бобовые, как и курица, способны регулировать уровень глюкозы в крови. Попробуйте приготовить тушеную чечевицу, салат с нутом, добавить бобовые в жаркое или тушеное мясо — вы на несколько часов забудете о сладком», — советует диетолог.

3. Авокадо

Не зря ведь этот овощ считают суперфудом: несмотря на то что авокадо — продукт очень жирный, он реально помогает похудеть. В Instagram любого фитнес-маньяка можно найти фоточки тостов с авокадо, салатов с ним же, даже пасты.

«Это один из тех универсальных продуктов, которые помогают поддерживать уровень энергии на постоянном уровне. Все благодаря способности влиять на уровень сахара», — объясняет эксперт.

4. Сладкий картофель

Обычной картошки худеющие боятся как огня из-за высокого гликемического индекса, а вот батат — сладкий картофель — куда как более полезный продукт. Калорий в нем мало, клетчатки много, гликемический индекс низкий, а насыщает просто отлично. В общем, не продукт — мечта. К тому же действительно сладковатый на вкус.

«Сладкий картофель снижает тягу к сладкому и заряжает вас витаминами», — добавляет Джессика Сепель.

5. Корица