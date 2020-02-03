ЖЕСТЬ ⟩ Девушка заказала платье в интернет-магазине. Но ее ждал маленький сюприз...

Девушка собиралась отправиться в этом платье на семейную игру в боулинг. Но от этих планов пришлось отказаться и срочно подыскивать замену. Как сообщает издание The Mirror, мисс Уивер была шокирована, когда ей доставили покупку. По ширине платье заказанного размера ей подошло, а вот длина пришлась бы впору разве что восьмилетней девочке. Оно больше напоминало кофточку.