ЖЕСТЬ ⟩ Девушка заказала платье в интернет-магазине. Но ее ждал маленький сюприз...
Жительнице Великобритании Натали Уивер приглянулось милое зеленое платьице в горошек на сайте интернет-магазина PrettyLittleThing. Она заказала его в размере 12, что соответствует нашему 46-му. Натали говорит, что иногда ей подходят вещи даже 10-го размера, но она решила перестраховаться.
Девушка собиралась отправиться в этом платье на семейную игру в боулинг. Но от этих планов пришлось отказаться и срочно подыскивать замену. Как сообщает издание The Mirror, мисс Уивер была шокирована, когда ей доставили покупку. По ширине платье заказанного размера ей подошло, а вот длина пришлась бы впору разве что восьмилетней девочке. Оно больше напоминало кофточку.
26-летняя Натали сделала ряд снимков, на которых видно, что наряд не прикрывает даже ягодицы. При этом британка не отличается высоким ростом — она ниже 170 сантиметров.
Платье Натали отправила назад. Хотя все ее друзья сочли ситуацию забавной, Уивер решила, что больше не будет экспериментировать с этим магазином.