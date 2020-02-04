ВАРИАНТ ДЛЯ УЖИНА ⟩ Как приготовить бургер с говядиной и грибным соусом

Количество порций - 1

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 20 мин

Общее время приготовления - примерно 30 мин

Ингредиенты

Луковица - 1/4 штуки

Шампиньоны - 3 штуки

Сметана - 1/2 столовой ложки

Говяжий фарш - 150 г

Острый соус по вкусу - 1 чайная ложка

Соевый соус - 1 чайная ложка

Томаты в собственном соку - 1 стакан

Сыр - 20 г

Кетчуп - 1 чайная ложка

Руккола - по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте луковицу и слегка обжарьте.

Грибы вымойте, нарежьте тонкими ломтиками и подсушите на сковороде. Добавьте сметану, как только они начнут выделять сок. Потушите пару минут и снимите с огня. Посолите по вкусу.

В фарш добавьте лук, соевый соус, томаты в собственном соку, посолите и поперчите, затем тщательно перемешайте. Сделайте тонкую лепёшку из фарша, в центр положите сыр и закройте его со всех сторон фаршем.

Обжаривайте котлету по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Затем переложите в тарелку, а на сковороду положите разрезанную пополам булочку. Как только подрумянится, снимите сковороду с огня.