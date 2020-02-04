ВАРИАНТ ДЛЯ УЖИНА ⟩ Как приготовить бургер с говядиной и грибным соусом
Бургер с говяжьей котлетой - отличный вариант на ужин. Особенно, если готовите на большую компанию - за полчаса можно сделать сразу 5-7 порций, советует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 20 мин
Общее время приготовления - примерно 30 мин
Ингредиенты
Луковица - 1/4 штуки
Шампиньоны - 3 штуки
Сметана - 1/2 столовой ложки
Говяжий фарш - 150 г
Острый соус по вкусу - 1 чайная ложка
Соевый соус - 1 чайная ложка
Томаты в собственном соку - 1 стакан
Сыр - 20 г
Кетчуп - 1 чайная ложка
Руккола - по вкусу
Способ приготовления
Нарежьте луковицу и слегка обжарьте.
Грибы вымойте, нарежьте тонкими ломтиками и подсушите на сковороде. Добавьте сметану, как только они начнут выделять сок. Потушите пару минут и снимите с огня. Посолите по вкусу.
В фарш добавьте лук, соевый соус, томаты в собственном соку, посолите и поперчите, затем тщательно перемешайте. Сделайте тонкую лепёшку из фарша, в центр положите сыр и закройте его со всех сторон фаршем.
Обжаривайте котлету по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Затем переложите в тарелку, а на сковороду положите разрезанную пополам булочку. Как только подрумянится, снимите сковороду с огня.
На нижнюю часть булки намажьте кетчуп, положите рукколу, котлету, полейте всё грибным соусом и закройте вторым куском булки. Бургер готов!