Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

От того, что человек ест, зависит и его здоровье. Но вот, что примечательно – не все полезные продукты можно есть, когда человек болеет, пишет Сегодня со ссылкой на HuffPost.
Продукты, которые категорически нельзя есть во время простуды и гриппа
Шпинат
Он может вызвать в организме воспаление за счет гистамина – вещества, которое вырабатывается в организме и вызывает аллергию.
Орехи
Если у вас проблемы с желудком или лихорадка, тогда лучше откажитесь от орехов, которые хоть и содержат необходимый цинк и витамин Е, но и заставляют ваш организм их дольше переваривать. В результате может быть расстройство желудка или упадок сил, которые необходимы для борьбы с инфекцией.
Кроме того, некоторые виды орехов могут также вызвать аллергию.
Брокколи
Этот вид капусты очень полезен за счет витаминов А и С, которые в ней содержаться, но и тяжелый для переваривания во время болезни, за счет большого количества клетчатки.
Продукты, которые необходимо есть во время простуды и гриппа
Красный перец
Вещество кверцетин, который содержится в красном перце, является мощным антиоксидантом, который еще и обладает противовирусным и противовоспалительным действием.
В красном перце много витамина С, который помогает бороться с инфекциями, но не кислый, что очень важно, если у человека болит горло.
Грибы
Грибы шиитаке и кордицепс повышают уровень цитокинов – белки, которые регулируют иммунную систему организма. Они отлично помогают бороться с инфекцией.
Куриный бульон
В этом блюде есть соединения, которые обладают противовоспалительным действием, а поэтому оно очень полезно для борьбы с простудой и гриппом. Также бульон полезен тем, что может поддерживать водный баланс в организме.