Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

Продукты, которые категорически нельзя есть во время простуды и гриппа

Шпинат

Он может вызвать в организме воспаление за счет гистамина – вещества, которое вырабатывается в организме и вызывает аллергию.

Орехи

Если у вас проблемы с желудком или лихорадка, тогда лучше откажитесь от орехов, которые хоть и содержат необходимый цинк и витамин Е, но и заставляют ваш организм их дольше переваривать. В результате может быть расстройство желудка или упадок сил, которые необходимы для борьбы с инфекцией.

Кроме того, некоторые виды орехов могут также вызвать аллергию.

Брокколи

Этот вид капусты очень полезен за счет витаминов А и С, которые в ней содержаться, но и тяжелый для переваривания во время болезни, за счет большого количества клетчатки.

Продукты, которые необходимо есть во время простуды и гриппа

Красный перец

Вещество кверцетин, который содержится в красном перце, является мощным антиоксидантом, который еще и обладает противовирусным и противовоспалительным действием.

В красном перце много витамина С, который помогает бороться с инфекциями, но не кислый, что очень важно, если у человека болит горло.

Грибы

Грибы шиитаке и кордицепс повышают уровень цитокинов – белки, которые регулируют иммунную систему организма. Они отлично помогают бороться с инфекцией.

Куриный бульон