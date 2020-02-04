«Научилась с ним жить»: Сати Казанова рассказала о своем страшном заболевании

Сати Казанова откровенно рассказала о собственных проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram певица призналась, что долгое время стеснялась этого факта о себе.

Как оказалось, Сати с полутора лет страдает от псориаза — это кожное заболевание, проявляющееся красными шелушащимися пятнами на разных частях тела. По словам Казановой, она долгое время испытывала стыд и неловкость из-за своей особенности.

«Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — отмечает она.

Также артистка рассказала, что долгое время стеснялась того, что она родом из деревни и жила «с коровами и курами». А после переезда в Москву стыдилась своего кавказского акцента. Однако сейчас от этих комплексов не осталось и следа. Своим фолловерам певица порекомендовала попробовать избавиться от комплексов, мысленно доведя их до абсурда и задав вопрос: «И что теперь?».