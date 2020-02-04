«Краду мужчин с 1928-го»: рецепт счастья 92-летней королевы Instagram

До того как обрести славу, Хелен вела тихую неприметную жизнь в городке Вако, Кентукки. У нее была маленькая ферма, и дни она проводила, ухаживая за садом и играя с правнуками. Каждое воскресенье Хелен ходила в церковь. Как-то раз ее правнучка увидела прабабушку в пестрой футболке и джинсовых шортах и сказала: «Бабуль, выглядишь — огонь! Давай-ка я тебя сфотографирую».

Кто же знал, что снимок станет вирусным, а бабуля обретет популярность. Что люди видят на ее фото? «Я думаю, что они видят прабабушку, который плевать на чье-либо мнение, — говорит Baddiewinkle. — Они думают: Ого! Вот это бунтарка, она мне нравится».

Когда ее спрашивают, долго ли она выбирала себе ник, Хелен признается, что на это у нее ушло несколько минут. «Я плохая, я стерва, я всегда была бунтаркой. Так что мы решили отталкиваться от слова bad — плохая, изменили его на трогательное baddie, плохишка».

В 87 лет Хелен появилась на красной дорожке во время запуска сериала Netflix «Оранжевый — новый черный», ее приглашали на MTV Video Music Awards как гостью Майли Сайрус.

В 88 лет Хелен написала книгу «Путеводитель по жизни Baddiewinkle» (Baddiewinkle's Guide to Life). Там она раскрыла читательницам ключ к счастливой жизни.

«Главная составляющая счастливой жизни — как я это вижу: вы всегда должны улыбаться людям, даже если случайно встретились с ними на улице или в церкви (я южанка до мозга костей). Чаще всего вам ответят улыбкой. Всегда будьте добры к людям, которых встречаете…»