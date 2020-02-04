Выбрось эти 14 вещей и сохранишь здоровье

Когда ты хочешь тщательнее следить за здоровьем, ты начинаешь с покупок — например, нового спортивного костюма и пары гантелей. Лучше в первую очередь избавься от того, что тебе на самом деле вредит.
1. Освежитель воздуха
Запах создает в доме уют и атмосферу. Однако стойкость спреям-освежителям обеспечивают фталаты. При длительном воздействии они негативно влияют на твою репродуктивную систему.
Пересмотри все контейнеры и избавься от тех, что сделаны из прозрачного жесткого пластика или имеют пометку «ПК» (поликарбонат). В них есть химикаты, которые быстро попадают в еду, а из нее, соответственно, в твой организм. Для хранения еды дома старайся использовать контейнеры из стекла.
3. Пластиковые разделочные доски
Во время нарезки продуктов в досках появляются микротрещины, в которых скапливаются вредные бактерии (особенно много их остается после сырого мяса, рыбы). Замени пластиковые доски на деревянные — они содержат смолы, препятствующие размножению микроорганизмов.
4. Специи
Эфирные масла, которые содержатся в специях и придают вкус блюдам, при долгом хранении улетучиваются. Так что использование старых специй как минимум бесполезно.
5. Зубная щетка
Если ты купила щетку два-три месяца назад, ее пора выбрасывать. За этот период щетка буквально изнашивается, щетинки теряют жесткость. Она уже не способна тщательно очистить зубы, удалить налет или остатки пищи.
6. Антибактериальное мыло
Мало того, что такое мыло не приносит обещанной пользы, так еще и вредит. Горячая вода вместе с обычным мылом и так может убить вредные бактерии на руках. Антибактериальное же нарушает нормальную микрофлору кожи, при этом бактерии становятся более устойчивыми и, соответственно, их количество только увеличивается. А вещество триклозан, входящее в состав этого мыла, может нарушить гормональный баланс в организме и иммунитет.
7. Одежда, которую не носишь
Оказывается,
8. Старые беговые кроссовки
Исследование показало, что даже самые качественные и любимые кроссовки необходимо выбрасывать, как только ты прошла в них 400 км. Если ты бегаешь по 30-40 км в неделю, то срок годности составит около трех месяцев. Изношенная обувь теряет амортизацию, бегать становится и неудобно, и вредно: ты рискуешь легче получить травму мышц и сухожилий.
9. Растянутый бюстгальтер
Даже при самом бережном уходе бретельки со временем растягиваются. Бюстгальтер перестает поддерживать грудь. При длительной носке растянутого белья велик риск птоза (провисания) тканей бюста, а также появления болей в спине.
10. Футляры для линз
Менять футляры для линз необходимо не реже дву-трех раз в месяц. Ведь в них при длительном использовании заводятся бактерии и даже плесень. Все это легко переселяется на линзы, а ты вставляешь их в глаза, рискуя получить инфекцию или даже повредить зрение.
11. Тушь для ресниц
Кремовая и жидкая косметика, которой ты пользуешься со временем накапливает огромное количество бактерий. Поэтому очень важно не использовать ее дольше положенного срока годности. У туши он составляет два месяца. Не рискуй, так как, пользуясь старой тушью, ты переносишь бактерии на ресницы, а значит, и на слизистую глаз. Лучше избавь себя от возможного конъюнктивита и других подобных заболеваний.
Кстати,
12. Жидкая помада
Здесь опасность такая же, как и в случае с тушью. Жидкие средства для макияжа — благоприятная среда для размножения бактерий. Блеск для губ или помада, даже самые любимые, не должны использоваться дольше трех лет. Все зависит от формулы. Органические хранятся меньше. Внимательно смотри упаковку.
13. Солнцезащитная косметика
Срок годности в данных средствах также очень важен. SPF-фильтры со временем рассеиваются и просто перестают действовать. Так что,
14. Подушки
Если им больше двух лет. Ты проводишь на подушке каждый день около восьми часов. Представь, сколько всего в ней успевает накопиться — остатки косметики, крема, лака для волос, частички кожи, пот. Все это способствует размножению бактерий. А в перьевых подушках за длительное время могут появиться еще и клещи — до 150 видов в одной подушке сразу. Они вызывают аллергические реакции и даже астму.