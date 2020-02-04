Выбрось эти 14 вещей и сохранишь здоровье

Когда ты хочешь тщательнее следить за здоровьем, ты начинаешь с покупок — например, нового спортивного костюма и пары гантелей. Лучше в первую очередь избавься от того, что тебе на самом деле вредит.

1. Освежитель воздуха

Запах создает в доме уют и атмосферу. Однако стойкость спреям-освежителям обеспечивают фталаты. При длительном воздействии они негативно влияют на твою репродуктивную систему. Замени спреи жидкими распылителями, ароматическими свечами или палочками.

2. Пластиковые контейнеры

Пересмотри все контейнеры и избавься от тех, что сделаны из прозрачного жесткого пластика или имеют пометку «ПК» (поликарбонат). В них есть химикаты, которые быстро попадают в еду, а из нее, соответственно, в твой организм. Для хранения еды дома старайся использовать контейнеры из стекла.

3. Пластиковые разделочные доски

Во время нарезки продуктов в досках появляются микротрещины, в которых скапливаются вредные бактерии (особенно много их остается после сырого мяса, рыбы). Замени пластиковые доски на деревянные — они содержат смолы, препятствующие размножению микроорганизмов.

4. Специи