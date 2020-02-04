Восемь советов по уходу за собой от наших мам, которые все еще работают

Держи косметику в холодильнике

Этот способ работает — продлит срок годности и увеличит эффективность средств. Но учти несколько важных моментов.

Читай состав и способ хранения, который рекомендует производитель - холод подходит не для всех средств.

Всегда клади туда тканевые маски, патчи и средства от отеков, но никогда — средства с кремовой, жидкой консистенцией (особенно для тела).

Декоративную косметику держи в спальне. Ванная — тоже табу, влажность портит состав и консистенцию.

Не забывай на ночь наносить на руки крем

Сразу несколько плюсов. Во-первых, можно нанести средство с плотной текстурой — тебе не нужно делать работу, оно не будет мешать. Во-вторых, за ночь кожа лучше восстанавливается. Еще один секрет (на этот раз от бабушек): нанести толстый слой и надеть хлопковые перчатки. Простая домашняя процедура работает не хуже восстанавливающего ухода в салоне красоты.

Не загорай в самый солнцепек

Сейчас у нас есть средства с SPF-фильтрами разной мощности (мамам не так повезло). Но даже фактор защиты 50 не спасет от активного ультрафиолета. Если не сгоришь, то спровоцируешь появление пигментации, преждевременное старение и риск онкологии. Даже самый сексуальный, шоколадный загар того не стоит.

Ложись в тень, обязательно наноси средства для загара, и избегай активного времени с 12 до 16. Безопасный загар тоже будет ровным и красивым, а вариант «курица-гриль» уже давно не в моде.

Прикладывай лед к глазам по утрам

В молодости наших мам не было патчей, а отеки — были. С ними нужно было справляться, и лед был самым эффективным средством. Ты можешь модернизировать метод: замораживать только чистую, фильтрованную воду и протирать все лицо. Прикладывай не на веки, а на область под глазами — холод хорошо снимает припухлости и быстро убирает мешки (что особенно важно по утрам).

Не выдавливай прыщи

Это одна из бьюти-привчек, которая тебя уродует. Соблазн избавиться от воспаления велик, но ты сделаешь только хуже — занесешь инфекцию, оставишь шрам или спровоцируешь другие воспаления. Лучше нанести на прыщик специальное средство или цинковую мазь из аптеки — за ночь от него не останется и следа.

Делай ванны Клеопатры

По легенде, этим рецептом пользовалась еще египетская царица, о красоте которой до сих пор слагают легенды. Купи сухое молоко в пакетах, разведи в ванне с небольшим количеством воды. Добавь несколько ложек морской соли, чтобы смягчить воду и усилить тонизирующий эффект.

Полежи в такой ванне 20-30 минут. Во-первых, снимешь стресс, во-вторых, здорово увлажнишь кожу, она станет гладкой и бархатной. Если добавить ароматические свечи и после нанести крем для тела, получится spa салон на дому. Делай такие ванны регулярно (раз в 7-14 дней), стянутость и шелушения не будут беспокоить.

Пользуйся касторовым маслом

Натуральные масла все еще актуальны, а косметика с таким составом стоит недешево. Можно воспользоваться старым методом — купить чистое масло в аптеке и наносить его соло. Средство отлично ускоряет рост ресниц и бровей, увлажняет кутикулу и помогает восстановить волосы.

Наноси на корни ресниц или на брови на ночь, втирай в кутикулу массажными движениями, наноси на длину волос и оставляй под шапкой на несколько часов — получится эффект ламинирования.

Укрепляй ногти лимоном