Плохой Валентин: что нельзя дарить на 14 февраля

Близится самый необычный и самый романтичный праздник года - День святого Валентина. Несмотря на то что ты любишь своего партнера и постоянно пытаешься сделать как лучше, удивляя его необычным подходом к выдумыванию подарков, ошибиться и сделать только хуже может каждый из нас.

Выбрать идеальный подарок не так уж и сложно. Необходимо быть внимательной к своему мужчине и учитывать то, что ему нравится. Например, подарить билеты на концерт его любимой группы, может, и банально, но точно в цель.

А вот с плохими подарками на День Валентина, которые нельзя дарить, все может быть более неочевидным.

Tochka.net собрала антирейтинг подарков и выделила пять вещей, которым точно не обрадуется твой партнер.

Подарочный сертификат на ерунду

Мы часто клюем на фразу «ведь он никогда не купил бы этого сам». И неспроста, ведь именно это предложение заставляет нас задуматься и купить бесполезную ерунду, на которую и сами не очень-то хотели тратиться.

Сертификаты на экстрим точно не нужно дарить тем, кто любит тихую и размеренную жизнь, например. А также - сертификат в магазин, который абсолютно не подходит твоему парню ни по стилю, ни по увлечениям.

Статуэтки, фоторамки

Во-первых, сейчас 2020, а не 2007, именно поэтому «забавные» безделушки из прошлого лучше оставить там, где им самое место - в трогательных воспоминаниях. Туда же должны отправиться и чашки, тарелки и блокноты. Во-вторых, сувенирная лавка - это не о романтичных подарках. Большой любви - серьезные подарки.

То же самое, что и бывшему парню

Если ты свято веришь в двойную проверку беспроигрышных вариантов и даришь всем своим парням одинаковые духи, ремни или кошельки - все плохо. Однажды твои бывшие могут познакомиться с нынешними и узнать, что ты искала подарки для них в специальном магазине «все для парня». Еще хуже, если фантазия ограничивается обыкновенным набором, а все подарки в принципе можно смело закупать оптом.

Галстук

Галстуки носят не так много мужчин, которые получают их в подарок. Тебе может показаться, что ты выложишься на сто процентов и найдешь самый идеальный из существующих вариант. Но это будет не так. Все-таки галстуки нужно выбирать под костюм, а не от безвыходности.

Книга с подтекстом