«Я изменилась!»: Оксана Воеводина в прозрачном платье невесты снялась в пустыне

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» стала героиней эффектной фотосессии в Дубае. Молодая мама показала интересные образы. Она позировала в роскошных свадебных нарядах.

Оксана облачилась в длинное прозрачное платье жемчужного оттенка, украшенное бусинами. Брюнетка предпочла нежный макияж с акцентом на глаза. Она позволила своим длинным локонам развеваться на ветру. Образ дополнили драгоценности.

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V украсила уши серьгами с бриллиантами, а руку — браслетом витиеватой формы. Воеводина выбрала маникюр в естественных тонах.

Модель сменила наряд на декольтированный, со шлейфом. Она «прогулялась» по пустыне, где принимала эффектные позы перед камерой. Оксана призналась, что сейчас ее взгляды на мир отличаются от былых.

«Я изменилась. Я никогда не буду прежней. У меня нет новых друзей. Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами. Получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Не в этой жизни», — подчеркнула она.