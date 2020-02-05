Развитие и триумф липосакции – от отеков и синяков к послеобеденной процедуре

Помимо улучшения внешнего вида, липосакция хорошо влияет еще и на здоровье, поскольку меньший процент жира в организме напрямую воздействует на состояние организма в целом – ожирение является первопричиной множества нарушений здоровья, начиная от диабета и заканчивая болезнями сердечно-сосудистой системы.

Того мнения, что липосакция – это хорошее решение, ежегодно придерживаются миллионы людей по всему миру, и тысячи из них живут в Эстонии. И это понятно, поскольку липосакция – самый быстрый способ снизить процент содержания жира в организме без тренировок и диет, при этом оставив нетронутыми те участки тела, где лишний жирок нам не помешает (ягодицы, грудь). В результате тренировок же, как нам известно, жир уходит прежде всего именно с груди и в самую последнюю очередь с живота и бедер.

В первые годы после своего появления липосакция всячески оправдывала значение расхожей фразы «красота требует жертв». Процедура производилась под общим наркозом, и кровотечения, синяки, неравномерность жирового слоя после процедуры были обычным явлением. Восстановление было тяжелым и требовало времени.

Сегодня все совсем по-другому: липосакция стала более удобной, безопасной процедурой, быстро дающей результаты. Для многих эта процедура наиболее симпатична из всех предлагаемых эстетической хирургией, поскольку в ходе липосакции не устанавливаются имплантаты, а производятся манипуляции с собственным жиром пациента – так же, как и в случае с липофилингом, в рамках которого жир перемещается из нежелательных мест туда, где хочется получить более округлые формы.

Липосакция – безопасная процедура по формированию фигуры

Хирурги The Health Clinic предпочитают использовать систему WAL (Water-Jet Assisted Liposuction), то есть водоструйную липосакцию. Водяные струи под небольшим давлением расщепляют и выводят жир, не повреждая подкожные кровеносные сосуды, нервы и окружающие ткани. Это, в свою очередь, означает меньше кровотечений и синяков, а также значительно более быстрое и более комфортное восстановление. Процедура WAL эффективна, безопасна и дает наилучшие результаты практически сразу.

Липосакция, проведенная по методу WAL, приходится по душе всем, кто предпочитает вести органический образ жизни, поскольку по сравнению с другими методами в организм не поступают химикаты, которые могут оказать на него негативное воздействие.

Почему стоит делать липосакцию именно у хирургов The Health Clinic:

Методика, минимально травмирующая организм.

Минимальный риск кровотечений, синяков, отеков и прочих осложнений.

Не вызывает опухлостей, то есть окончательные контуры тела видны уже во время операции, и это обеспечивает максимально возможный конечный результат.

Низкая потребность в послеоперационной коррекции.

По времени процедура длится меньше.

Более простая и сопряженная с меньшим стрессом процедура по удалению жира.

Более деликатная методика удаления жира позволяет сохранить жир в лучшем состоянии для процедуры липофилинга.

Методика липосакции, меньше всего вызывающая чувство дискомфорта.

Более быстрое восстановление после процедуры, меньше вероятность стресса.

В общем, липосакция – это идеальный способ улучшить свою внешность, причем самым безопасным для здоровья и довольно простым образом. Как и в случае с любой другой процедурой эстетической хирургии или любым товаром либо услугой, напрямую связанными с организмом и здоровьем, здесь важно проделать основательную домашнюю работу и довериться только признанным специалистам.

Подробнее о липосакции можно прочитать на сайте The Health Clinic, предлагающей консультации пластических хирургов в Таллинне.

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