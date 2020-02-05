У звезды «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных» обнаружили рак четвертой стадии

Американская актриса Шэннен Доэрти, известная зрителям по сериалам «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», вновь борется с онкологическим заболеванием. 48-летняя артистка призналась, что врачи поставили ей страшный диагноз — рак груди четвертой стадии, передает Экспресс газета со ссылкой на Super.
Известно, что Шэннен уже не первый раз сталкивается с этой болезнью. Рак у актрисы обнаружили еще в марте 2015 года. Но тогда недуг удалось остановить. Доэрти начала активное лечение: сделала мастэктомию, прошла курс химио- и радиотерапии. И после двух лет упорной борьбы рак груди перешел в стадию ремиссии.
Звезда «Зачарованных» и тогда не скрывала свой диагноз, к тому же ей довелось попасть в неприятную ситуацию. Доэрти была вынуждена подать в суд на своего экс-менеджера из бухгалтерской фирмы «Таннер, Мэйнстейн, Глинн и Джонсон». Актриса утверждала, что специалист неправильно оформил ее медстраховку и в итоге знаменитости не оказывали должного лечения. По этой причине артистка запустила болезнь, и рак дал метастазы в лимфатическую систему.
И вот спустя два года заболевание вернулось, но теперь у Шэннен диагностировали четвертую стадию рака, самую серьезную. Поклонники артистка надеются, что ей удастся победить онкологию и в этот раз.