Как сделать кесадилью с курицей и болгарским перцем

Кесадилья – яркая, ароматная, сытная и очень вкусная закуска мексиканской кухни, к тому же приготовить ее не составит труда, пишет Сегодня.
Мы предлагаем сделать кесадилью на сковороде с начинкой из куриного филе, сыра, болгарского перца и зелени.
Кесадилья с начинкой из курицы
Время приготовления:
30 минут
Калорийность:
216 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 тортильи
- 1 болгарский перец
- 250 г куриной грудки
- 100 г твердого сыра
- 10 г петрушки
- 1/4 красной луковицы
- 1 ст.л. растительного масла для жарки
Способ приготовления:
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать мелким кубиком. Мелко нарезать зелень петрушки и красный лук.
- Натереть сыр на терке.
- Куриное филе нарезать и обжарить на сковороде, добавив растительное масло. Посолить и поперчить.
- Тортилью выложить на рабочую поверхность. Сверху распределить половину сыра, куриное филе, болгарский перец и лук. Посыпать второй частью сыра.
- Накрыть еще одной тортильей. Обжарить кесадилью с обеих сторон до золотистого цвета. Можно готовить на масле, а можно обжарить на сухой сковороде.
Как подавать кесадилью
Готовую кесадилью разрезать на несколько кусочков треугольной формы. Закуску можно подать с овощным салатом и различными соусами.