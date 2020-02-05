Встречайте новых звёзд подиума: в Таллинне прошел финал модельного конкурса для детей и подростков

В минувшие выходные в Таллинне в клубе PRIVE прошёл финал модельного конкурса для детей и подростков Future Fashion Faces Models&Kids Estonia 2020.
Обладателями Гран При конкурса стали 14-летний Рейнхард Ребане из Пярну и 8-летняя Мия Кемпинен из Таллинна. Титулы победителей конкурса получили 14-летняя Алина Малова, 11-летняя Ульяна Авденя 6-летний Никандр Карпиков. По итогам зрительского голосования приз зрительских симпатий получили 13-летняя Фидан Ямалова и 8-летняя Вероника Крисанова.
Конкурс прошёл в двух возрастных категориях: дети – от 6 до 11 лет и подростки от 12 до 18 лет. В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество участников - на подиум вышло 23 финалиста. Конкурс организовало и провело агентство Angel Models Agency.
По словам организатора конкурса и обладательницы титула Миссис Европа Миллы Карпиковой победители и призёры конкурса смогут представить Эстонию на международном конкурсе Future Fashion Faces Kid´s 2020, который пройдёт в мае в солнечной Анталии в Турции и на конкурсе Little Miss & Mister Planet, который пройдёт в июне в Болгарии, а также в Таллиннской детской неделе моды, которая впервые пройдёт в апреле этого года.
На конкурсе участники показали таланты: вокал, игра на музыкальныз инструментах, акробатические номера и танцы. Показали дефиле в стилизованном национальном костюме и шикарных вечерних нарядах, ответили на каверзные вопросы жюри и продемонстрировали модельную походку,
- рассказала Милла.
Приятно, что две победительницы прошлогоднего конкурса Вилора Корберг и Валерия Савчук пришли в этот раз на финал конкурса в качестве почётных гостей и помогли награждать финалистов. Среди почётных гостей была и обладательница титула Grandma Universe 2020 Светлана Гитерман,
- добавила она.
Судьбу титулов решало компетентное жюри.
Обладатель Гран При конкурса Рейнхар Ребане сказал, что подобные конкурсы очень нужны, они помогаю получить бесценный опыт и дают возможность продемонстрировать свои таланты.
Мия Кемпинен, получившая Гран При в младшей категории добавила, что благодаря конкурсу не только смогла добиться успеха и продемонстрировать свои способности, но и подружиться с интересными людьми.
Надеюсь что наша дружба продолжится. Жду новых вызовов. Верю, что конкурс стал первой ступенькой в моей модельной деятельности,
- сказала она.
Отдельно хочется отметить вторую принцессу в старшей категории 14-летнюю Катрин Кошевую.
Два года назад попала в страшную аварию и меня буквально собирали по частям. Перелом позвоночника, шрам на лице и многочисленные травмы казались мне приговором. Но постепенно поняла, что не позволю сломить себя. Стоя на подиуме я была счастлива. Я смогла, значит смогут и другие. Титул стал приятным бонусом. Хочу сказать всем: не опускайте рук и всё получится. Мне уже поступило предложение представить страну на конкурсе в Турции и я с радостью принимаю вызов,
- поделилась Катрин.
Агентство Angel Models Agency выражает благодарность всем членам жюри, партнёрам и спонсорам за помощь в организации конкурса. Все участники конкурса получили великолепные подарки от ROYAL Effem Beauty CLUB, Mm.macaron, батутного центра Happy-Fly, Playzone. Прятки в темноте -Таллинн, клиники красоты Vitaclinika. Отдельная благодарность партнёрам конкурса: студии красоты Kalynna Studio, шоу-рум Lady Fashion, Andola Print, вокальной студии DeLight Grupp, клубу Prive, порталам Трибуна и Limon.ee
Поздравляем всех участников конкурса с великолепным выступлением!