Встречайте новых звёзд подиума: в Таллинне прошел финал модельного конкурса для детей и подростков

Два года назад попала в страшную аварию и меня буквально собирали по частям. Перелом позвоночника, шрам на лице и многочисленные травмы казались мне приговором. Но постепенно поняла, что не позволю сломить себя. Стоя на подиуме я была счастлива. Я смогла, значит смогут и другие. Титул стал приятным бонусом. Хочу сказать всем: не опускайте рук и всё получится. Мне уже поступило предложение представить страну на конкурсе в Турции и я с радостью принимаю вызов,