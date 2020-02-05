В 35 ВЫГЛЯДИТ НА 20 ⟩ Какие продукты исключила из рациона жена российского хоккеиста

«Я ем пельмени! Наверно, это не то, что вы хотели услышать о правильном питании, но начать свой пост хочется честно: в целом у меня нет жестких ограничений. Я позволяю себе иногда домашние пельмени и молочный шоколад, я позволяю себе вкусно покушать в ресторане, бокал сухого. Но! Иногда. Любое мое чрезмерное гастрономическое удовольствие на следующий день сопровождается 30-минутным кардио! Мое питание и тренировки — это единый процесс, образ жизни, моя система потребления продуктов. Сегодня я чувствую свой организм, знаю своё тело, понимаю, когда можно, а когда нет. Я не сторонник голоданий, издевательств над собой, краткосрочных/долгосрочных диет. Если вы хотите быть стройной и здоровой, помните, что питание и спорт как параллель - самый эффективный и здравый выбор на пути к идеальным формам.