Мифы о раке молочной железы, в которые мы верим

С онкозаболеваниями связано множество различных мифов. Ежедневно я сталкиваюсь с тем, что женщины просто не понимают, что такое рак груди. Я онколог-маммолог со стажем в 40 лет и за годы своей практики сталкивался с различными слухами о раке молочной железы. Например, одна моя пациентка пришла со словами: «У меня рак, потому что я сладкоежка». И вправду, существует такая точка зрения, что большое количество сахара вызывает рак молочной железы. Но факт в том, что никаких доказательств этому нет. Нет никаких подтверждений, что сахар может «питать» рак или ускорять его рост. Тут стоит отметить, что избыточное употребление сахара ведет к набору лишнего веса, а это является фактором риска развития рака молочной железы.

Еще один миф об онкологии — это то, что рак молочной железы лечится практически одинаково. На самом деле планы лечения пациентов с такими заболеваниями сильно различаются в зависимости от характеристик рака и предпочтений пациента. «А я не знала, сколько существует типов рака молочной железы и сколько существует видов лечения», — вот слова другой моей пациентки, которые я услышал давно, но до сих пор помню.

«Сергей Михайлович, а это правда, что если телефон держать рядом с грудью, то у меня будет рак?» — вот еще один вопрос, спровоцированный верой в мифы. На данный момент нет никах доказанных фактов того, что мобильные устройства могут нанести вред человеческому организму, однако исследования все еще идут. Хоть производители телефонов и рекомендуют держать устройства как можно дальше от тела, никакой стопроцентной связи между ношением телефона в нагрудном кармане и возникновением рака нет. Я точно могу назвать одну реальную причину, в которой я не сомневаюсь, и она никак не связана с тем, что и где вы носите — это генетическая предрасположенность.