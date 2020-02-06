Селфи без макияжа: способ стать счастливее?

Instagram полон образов «идеализированной» женской красоты, уверяет cont.ws. В современной западной культуре в ее рамки обычно вписываются лишь худые и подтянутые молодые женщины. Преподаватель психологии Джессика Аллева много лет занимается исследованиями в области отношения людей к своей внешности. Она напоминает: просмотр таких изображений в социальных сетях заставляет женщин испытывать недовольство тем, как они выглядят.