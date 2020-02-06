Чт, 6.02.2020

Селфи без макияжа: способ стать счастливее?

Селфи. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Как влияют фотографии в соцсетях на нашу самооценку? Какую роль могут сыграть хэштеги в нашей удовлетворенности собственной внешностью?

Instagram полон образов «идеализированной» женской красоты, уверяет cont.ws. В современной западной культуре в ее рамки обычно вписываются лишь худые и подтянутые молодые женщины. Преподаватель психологии Джессика Аллева много лет занимается исследованиями в области отношения людей к своей внешности. Она напоминает: просмотр таких изображений в социальных сетях заставляет женщин испытывать недовольство тем, как они выглядят.

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