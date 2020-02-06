Отношения на расстоянии: пять подводных камней, о которых стоит помнить

Отношения – важная составляющая жизни каждого человека, но порой, когда мы находим вторую половину, сценарий может отличаться от того, каким мы его себе представляли.

Конечно, когда вы живете в одном городе и проводите все свободное время вместе – это идеальная картина отношений. Но бывают случаи, когда с любимым необходимо часто расставаться, а иногда и вовсе жить на разных континентах. В такой ситуации нужно быть готовым к ряду сложностей, которые могут возникнуть. Разбираемся в вопросе вместе с российским психологом Кристиной Грибовой.

Важно понимать, что отношения на расстоянии – точно такая же связь двух любящих людей, которые готовы на многое ради своей половины. Однако в ситуации, когда вы живете в разных городах или странах, существует несколько специфических моментов, на которые стоит обратить внимание.

В первую очередь речь идет об отсутствии личного контакта и совместных будней, формирующих ту близость, которую сложно разрушить. Кроме того, многие пары сталкиваются с тем, что расстояние разрушает доверие и вынуждает одного из партнеров сомневаться в искренности чувств другого, что вызывает раздражение и приводит к разрыву.

Для того, чтобы разобраться в вопросе более подробно, следует определить основые потенциально опасные моменты в отношениях на расстоянии.

Отсутствие личного контакта

Когда вы проводите время вместе, вы лучше узнаете своего партнера, проявляете и принимаете заботу, говорите по душам, осуществляете тактильный контакт. Совокупность этих показателей дает вам возможность чувствовать себя нужным и любимым. Когда личного контакта и возможности проявить свои чувства к партнеру нет, это сказывается на качестве отношений и на внутренней удовлетворенности ими.

Вам не на кого положиться

По сути, вы всегда рассчитываете только на себя и все заботы и проблемы решаете самостоятельно. Вам не всегда смогут принести необходимые лекарства, вы не всегда сможете рассчитывать на своевременную поддержку и заботу, которая иногда так необходима в сложных ситуациях. В начале отношений этот пункт не является слишком болезненным, однако со временем появляется желание чувствовать реальную близость и поддержку любимого человека.

Разные интересы

Виртуальное общение может искажать реальность. Каждый партнер обрастает своим миром, интересами и новыми знакомствами. Ничто так не сближает пару, как общие увлечения и занятия, и, чем дольше вы будете находиться вдали друг от друга, тем выше становится вероятность того, что вы можете потерять интерес к своему партнеру или вовсе перестанете понимать друг друга.

Большой риск увлечься другим

Никто не застрахован от случайных и новых встреч, в том числе и пары, которые живут вместе. Однако партнеры, живущие в разных городах или странах находятся в отдельной группе риска, поскольку у них не бывает совместного досуга - они проводят вечера в одиночестве или компании приятелей, где часто можно встретить новых людей. И порой эти случайные встречи превращаются во что-то более серьезное, чем просто флирт.

Недосказанность

Когда вы живете вместе со своим партнером, вы узнаете о его расписании, привычках, рутинных делах. Однако в случае отношений на расстоянии вы не знаете ничего о том, как проводит свой день ваш партнер, что часто приводит к недосказанности, ревности и, как следствие, к скандалам и расставаниям.

Кроме того, у человека могут быть проблемы на работе, в семье, какие-то личные переживания, но он вряд ли захочет нагружать вас ненужной информацией, чтобы не расстраивать. Эта недосказанность также провоцирует недоверие и может вырастать в гораздо более серьезные проблемы.

Итак, проанализировав основные проблемные пункты вопроса, стоит сказать о способах сохранения отношений на расстоянии. И важно отметить, что единственный возможный вариант построения здоровой связи на расстоянии - тот, в котором вы заранее четко договорились, на какой срок вы будете порознь: «когда доучимся», «когда закончится контракт», «когда достроим дом», пишет Marie Claire.