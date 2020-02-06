Булимия: как обуздать неумеренный аппетит

Причины булимии

Однозначно ответить и выяснить точные причины булимии достаточно сложно. Многие факторы способны в один момент стать решающими. Заболевания центральной нервной системы, такие как инсульт, часто приводят к появлению булимии. Это связано с патологическим влиянием на пищевой центр, расположенный в головном мозге. При локализации инсульта в этой области нарушается кровоснабжение и нормальная работа пищевого центра.

Эндокринные заболевания и психические нарушения также могут вызвать булимию. В основе их воздействия можно предположить нарушение гормонального и нейрорегуляторного влияния на тонкие мозговые структуры, формирующие пищевой центр.

Гораздо чаще булимия проявляется под действием внешних обстоятельств и неумения им противостоять. При стрессе, неврозе многие находят отдушину в еде. Достаточно постоянного стресса, повторяющегося регулярно и часто, и привычка "закусывать" перерастает в патологическую зависимость от еды. Доминанта пищи затеняет все мысли, становится навязчивой идеей.

Булимия нередко развивается в детском или подростковом возрасте, когда ребенок ест постоянно, потому что родители не контролируют процесс приема пищи. Да и сами родители часто подают пагубный пример, пичкая детей сладостями, булочками, которые способны еще больше усиливать аппетит.

Как заподозрить булимию

Желание поесть не является патологией. Речь идет о безудержном процессе приема пищи. Очень важно быть внимательным к своим родным, не пропустить появление привычки, не допустить перерождения ее в зависимость.

Приемы пищи всей семьей за одним столом — это не только дань традиции, но и возможность проконтролировать количество потребляемой пищи. В семье надо говорить о проблеме, решать ее совместными усилиями.

Булимия проявляется приступами внезапного голода или же постоянным, непрекращающимся чувством голода. Часто беспокоят общая слабость, боль в подложечной области.

Остановить безудержное поглощение пищи не может ни здравый смысл, ни запрет окружающих. Ситуация почти патовая, потому что меры в количестве принимаемой пищи не существует. Останавливает только пустой холодильник.

После такого пищевого обилия следует реакция раскаяния, вины. Человек корит себя за то, что не смог остановиться, не знал меры, хотя сам не властен над собой в момент такого приступа голода. Критика своего поведения сохранена, но она присутствует только постфактум.

Лечение булимии

Чрезмерный неконтролируемый прием пищи, неспособность удержать свой аппетит и вовремя остановиться приводят к депрессии. Почти наркотическая зависимость от пищи разрушает круг людей, желающих помочь, но безрезультатно. Пациенты теряют интерес к жизни, ее лучшим проявлениям и концентрируются только на патологическом пищевом влечении. Они выпадают из общества, оставаясь один на один с болезнью.

Очень часто больные булимией пытаются справиться с болезнью самостоятельно. Принимают слабительное, искусственно вызывают рвоту, ставят клизмы, пытаясь таким образом влиять на свой вес. Ведь чрезмерное потребление пищи очень быстро приводит к ожирению. Такое самолечение негативно воздействует на работу органов желудочно-кишечного тракта, истощая их защитную функцию.