ОДЕЖДА ДЛЯ МАРСА ⟩ Эстонский бренд Spekter завоевал бронзу на всемирном конкурсе дизайна

«2019 год выдался для нас очень напряженным: мы представили нашу первую коллекцию, налаживали производство, активно работали с международной сетью партнеров. Мы молодой бренд, поэтому решение жюри для нас стало приятной неожиданностью. Это хороший итог минувшего года и отличный старт к началу нового десятилетия. Мы рады, что наш план по продвижению Эстонии как центра технологических инноваций в сфере моды плавно претворяется в жизнь. Мы полны идей и энтузиазма. Бренд входит во вторую стадию своего развития. Наша команда готовит нечто грандиозное в 2020 году», – отмечает глава компании и дизайнер Роксана Спектер.