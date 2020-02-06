ОДЕЖДА ДЛЯ МАРСА ⟩ Эстонский бренд Spekter завоевал бронзу на всемирном конкурсе дизайна

Международный конкурс International Design Awards (IDA) объявил победителей, представивших самые революционные проекты в пяти основных категориях: дизайн одежды, дизайн продукта, графический дизайн, архитектура и дизайн интерьера.
Эстонский бренд одежды Spekter Technologies завоевал бронзу в категории «дизайн одежды». В рамках конкурса бренд Spekter представил на суд жюри свою первую коллекцию, вдохновленную идеей колонизации Марса.
«2019 год выдался для нас очень напряженным: мы представили нашу первую коллекцию, налаживали производство, активно работали с международной сетью партнеров. Мы молодой бренд, поэтому решение жюри для нас стало приятной неожиданностью. Это хороший итог минувшего года и отличный старт к началу нового десятилетия. Мы рады, что наш план по продвижению Эстонии как центра технологических инноваций в сфере моды плавно претворяется в жизнь. Мы полны идей и энтузиазма. Бренд входит во вторую стадию своего развития. Наша команда готовит нечто грандиозное в 2020 году», – отмечает глава компании и дизайнер Роксана Спектер.
Каждый год за престижные награды IDA борются тысячи дизайнеров со всего мира. Награждение победителей традиционно проходит на гала-вечере в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Награды на конкурсе также получили такие компании, как Tommy Hilfiger, Logitech, Stadler Form, Vox Media, Flying Tiger Copenhagen и другие.
Награды International Design Awards (IDA) вручаются с целью признания и продвижения достижений в области дизайна, а также поиска новых талантов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллекция The Mars Collection бренда Spekter представлена в крупнейшем магазине эстонского дизайна Levi Design в Таллинне.